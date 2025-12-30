Важна информация от "Местни данъци и такси" в Пловдив

© Plovdiv24.bg Във връзка с годишното приключване на отчетната 2025 година и необходимостта от техническа подготовка за работа с евро от 01.01.2026 г., Община Пловдив уведомява потребителите на услуги от общинската администрация следното:



- на 30.12.2025 г. касата на Община Пловдив на площад "Стефан Стамболов“ № 1 и Дирекция "Местни данъци и такси“ на адрес град Пловдив, ул. "Радецки“ № 18А ще работят с клиенти от 08.30 часа до 11.00 часа;



- на 05.01.2026 г. касата на Община Пловдив на площад "Стефан Стамболов“ № 1 ще работи с клиенти, както следва:



- от 08.30 часа – приема плащания чрез ПОС терминални устройства



- от 10.00 часа – приема плащания и в брой



- на 05.01.2026 г. Дирекция "Местни данъци и такси“ на адрес ул. "Радецки“ № 18А, гр. Пловдив ще работи с клиенти след 13.00 часа.



На 30.12.2025 г. и 05.01.2026 г. касовите гишета на Дирекция "Местни данъци и такси“ в районните администрации на Община Пловдив в районите "Южен“, "Северен“, "Западен“, "Източен“ и "Тракия“ няма да работят с клиенти. Обслужването ще се извършва в Дирекция "Местни данъци и такси“ на адрес гр. Пловдив, ул. "Радецки“ № 18А.