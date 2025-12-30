ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Важна информация от "Местни данъци и такси" в Пловдив
- на 30.12.2025 г. касата на Община Пловдив на площад "Стефан Стамболов“ № 1 и Дирекция "Местни данъци и такси“ на адрес град Пловдив, ул. "Радецки“ № 18А ще работят с клиенти от 08.30 часа до 11.00 часа;
- на 05.01.2026 г. касата на Община Пловдив на площад "Стефан Стамболов“ № 1 ще работи с клиенти, както следва:
- от 08.30 часа – приема плащания чрез ПОС терминални устройства
- от 10.00 часа – приема плащания и в брой
- на 05.01.2026 г. Дирекция "Местни данъци и такси“ на адрес ул. "Радецки“ № 18А, гр. Пловдив ще работи с клиенти след 13.00 часа.
На 30.12.2025 г. и 05.01.2026 г. касовите гишета на Дирекция "Местни данъци и такси“ в районните администрации на Община Пловдив в районите "Южен“, "Северен“, "Западен“, "Източен“ и "Тракия“ няма да работят с клиенти. Обслужването ще се извършва в Дирекция "Местни данъци и такси“ на адрес гр. Пловдив, ул. "Радецки“ № 18А.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1561
|предишна страница [ 1/261 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Читател: Това нормално ли е?
08:25 / 30.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през юли
06:10 / 30.12.2025
Плащаме административните услуги в "Пътна полиция" чрез банков пр...
05:00 / 30.12.2025
В Пловдив почина политикът, който си татуира Ахмед Доган
20:15 / 29.12.2025
Пловдивчани посегнаха към "Бурканбанк", станаха опашки
19:37 / 29.12.2025
30-ина души поискаха в Пловдив запазване на лева
19:20 / 29.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS