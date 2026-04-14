От дни бензиностанция от международната верига Shell на пловдивското Околовръстно шосе държи цена на дизела от 1.83 евро, сигнализира читател на Plovdiv24.bg. "Това ли е най-скъпата бензиностанция на Пловдив?", пита той. Цената не е за премиум или вид подобрено гориво, а за обикновения дизел, предлаган от въпросната верига бензиностанции. Цените на нафтата в Пловдив масово са в порядъка около 1.77 - 1.79 евро. Вероятно това е и причината въпросната цена да е направила такова силно впечатление на нашия читател.

Припомняме, че НАП отчете поредно повишение в цената на дизеловото гориво у нас по време на великденските празници и към 12 април средната стойност на литър дизел по родните бензиностанции достигна 1.78 евро.