Националната агенция за приходите (НАП) отчете поредно повишение в цената на дизеловото гориво у нас по време на великденските празници. Към 12 април средната стойност на литър дизел по родните бензиностанции вече е достигнала 1.78 евро, което бележи ръст от 2 евроцента само в рамките на последните три дни.

Тенденцията за поскъпване по време на почивните дни. Преди празниците горивото се е търгувало средно за 1.76 евро за литър, но в периода 10-11 април цената му се е покачила първо на 1.77 евро, за да достигне актуалните нива от неделя.

На фона на поскъпващия дизел, цената на най-масовия бензин А95Н остава сравнително по-стабилна. Според официалните данни на приходната администрация, към момента литър от него се продава средно за 1.48 евро в страната, информира Plovdiv24.bg.