© Динамична, наситена с много работа, много задачи и с доста културни събития – така е преминала 2025 г. за Тони Стойчева и администрацията на район "Западен“ – обобщи в интервю за Plovdiv24.bg районната кметица.



С бюджет в размер на 500 000 лева екипът е успял максимално и оптимално да реализира важни и засягащи най-голям брой жители проблеми. Сред тях са разширение на тясната улица до пощата, която е вход/изход за кв. "Смирненски", благоустрояване на няколко междублокови пространства с паркинги, изграждане на цял нов тротоар в кв. "Прослав" и ситуиране на спирка за градските автобуси срещу спирката на влаковете.



"В рамките на бюджета няма нещо, което да е било планирано и да не е свършено" - казва със задоволство Стойчева.



През изминалата година екипът на кметството е бил фокусиран върху проектирането на няколко инфраструктурни обекти, за да може при наличие на финансиране да започне реална работа. Сред тях са реконструкцията на ул. "Парк Отдих и култура" и бъдещото кръгово кръстовище с "Пещерско шосе" и ул. "Елин Пелин“, както и ул. "Западна" в кв. "Прослав". Пред завършване е реконструкцията на ул. "Генерал Колев".



За да се решат всички проблеми в "Западен" - водопровод, тротоари, кални петна, липсваща инфраструктура, администрацията е изчислила, че трябват около 30 милиона. "Всеки един гражданин може да направи сметка дали срещу 500 000 лева могат да се решат проблеми, които са за около 30 милиона" - коментира Тони Стойчева.



Като най-сериозни проблеми в района се открояват два: чистотата заради липсата на достатъчен брой контейнери, сметосъбиране и сметоизвозване, и изсъхналите дървета. Тези проблеми обаче не са от компетенцията на районния кмет, а трябва да се решат на общинско ниво.



Стойчева има желание мемориалният комплекс "Братска могила“ да бъде отворен постоянно. Община Пловдив е стартирала обследване на архитектурния обект и след обявяването на становището на комисията ще се прецени дали има възможност да заработи като културен център в район "Западен".



На критиките, че вместо да се дават пари за културни мероприятия е по-добре да се оправи инфраструктурата в района, кметицата отговори, че в бюджета на кметството са предвидени 35 000 лева за цялата година за културни събития. Сумата е конкретно за култура и не може да използва за запълване на дупки, например. "За мен и моя екип е изключително важно в района да имаме такива събития, които обединяват и свързват хората" - обясни тя.



Амбицията за 2026 г. е да се реализират максимален брой проекти, защото това подобрява качеството на живот на хората. В края на интервюто Тони Стойчева пожела на всички здраве, мир и любов в домовете им.



Цялото интервю гледайте в прикаченото видео!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.