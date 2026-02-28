Георги Стаменов за облагородяване на пространството около бул. “Пещерско шосе", бул, “Свобода", “Васил Априлов" и “Шести септември" и вече се вижда, че е към финала на ремонта.
Мястото е наистина облагородено и наистина има много по-добър вид отпреди. Въпреки че строителсъвото се забави с повече от половин година, са премахнати старите изпочупени тротоарни плочки, а паркингът пред Професионалната гимназия по електротехника и електроника е напълно завършен. Тротоарът е намален наполовина - от 9 на 4,5 метра, но е достатъчно широк за пешеходците. В момента се правят само довършителни дейности, като се очаква в близките дни да бъдат засадени и около 15 дръвчета. Около оградата на професионалната гимназия се предвижда да се засади и жив плет.
Припомняме, че се планира в бъдеще бул."Пещерско шосе" да бъде разширен и затова ремонтът е съобразен проектираната улична регулация къде точно да се сложат новите дървета, за да не бъдат засегнати.
Преди ремонта дясното платно на булеварда се използваше за паркиране, въпреки че това е забранено, а налагането на глоби не плашеше шофьорите. Паркоместата ще бъдат безплатни и ще могат да се ползват от всички хора.
Със строителите е договорено да направят западния тротоар на ул. "Данаил Юруков" покрай училището. Ще се обнови и пространството пред магазина и заведенията.
Освен за 40 автомобила е обособено и място за контейнерите за боклук. Цялата инвестиция е около 150 000 €.
