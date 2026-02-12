Готов е новият паркинг на бул. "Пещерско шосе"

© Plovdiv24.bg Снимка: Архив Паркингът пред ПГ по електротехника и електроника на бул. "Пещерско шосе" е готов, а цялата зона се очаква да бъде завършена до две седмици, съобщи за Plovdiv24.bg кметът на район "Централен" Георги Стаменов.



Вече е налят бетонът за джоба на контейнерите за отпадъци. В момента се довършва слагането на плочките по тротоарите и остава да се очертае входа на училището. Едновременно с това се оформят пространствата, в които ще бъдат засадени новите дървета. Предвижда се да има около 14-15 дървета, които ще са между паркоместта и тротоара, за да засенчват пространството. Пред оградата на училището ще се сложи жив плет.



С изграждането на паркинг за 40 автомобила пред ПГЕЕ частично ще се реши проблемът с паркирането в района. "Преди 5 години съм обещал паркинг, имахме забавяне от 5 месеца, но ще го довършим. Пространството ще бъде напълно обновено" - каза Стаменов.



Районният кмет допълни, че е договорено със строителите, които извършиха ремонта на ПГЕЕ, да направят западния тротоар на ул. "Данаил Юруков" покрай училището. Ще се обнови и пространството пред магазина и заведенията, тъй като бордюрът там е смазен.



Изграждането на паркинга беше подновено преди по-малко от месец.