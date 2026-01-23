ЗАРЕЖДАНЕ...
|Подновиха работата по паркинга на "Пещерско шосе"
Строителният обект беше спрян в средата на лятото заради липса на средства. Очакваше се при актуализацията на бюджета да се отпуснат допълнително пари за довършването, но това така и не се случи. От няколко дни работата е възобновена. Кметът на район "Централен" Георги Стаменов съобщи, че се очаква строителните дейности да завършат до 15 дни и се извини за временното неудобство за хората.
Зоната има огромна нужда от места за паркиране и затова район "Централен" реши да направи паркинг. Едновременно с това се подменя тротоарната настилка, като широкият 9 метра тротоар е намален наполовина и за пешеходците е оставена алея с ширина 4.50 метра. Ще се обособи голям джоб за казани за смет, част от които ще са за смесен битов отпадък, но ще има и за разделно събиране. Пространството ще бъде оградено с преградни елементи, за по-голяма естетика.
"Предвидили сме ново озеленяване и напояване. Срещнахме се с директорката на гимназията и се оказа, че в училището има сондаж. Ако ни разрешат да го ползваме, ще направим и напоителна система" - обясни районният кмет.
Проектът предвижда към оградата на училището да се сложи жив плет, а между паркоместата и тротоара да се засадят дървета. Стаменов припомни, че е предвидено разширяване на "Пещерско шосе" и затова е съобразено при бъдещо реализиране на новата улична регулация къде точно да се сложат новите дървета, да не бъдат засегнати.
Отделно от това е договорено строителната фирма, която реновира сградата на ТЕТ-а, да реновират алеята между училището и жилищните сгради и да бъдат сложени нови тротоарни настилки.
