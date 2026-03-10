Георги Стаменов.
Идеята за проекта е на вицекмета по строителство инж. Тошо Пашов още преди 9-10 години, а днес беше сложена точка. Пространството е облагородено с нова растителност, пейки, кошчета за отпадъци и обособени са 28 паркоместа. Всичко това дава нов облик на квартала.
"Стъпка по стъпка районът става все по-хубав и по-хубав. Живеещите в "Централен" заслужават най-доброто!" - категоричен е Стаменов.
Кметът и заместникът му си пожелават още много хубави неща да се случват в района.
