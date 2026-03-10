Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Облагороденото пространство на "Пещерско шосе" пред ПГЕЕ вече е напълно завършено със засаждането на 14 млади амброви дървета, похвали се кметът на район "Централен" Георги Стаменов.

Идеята за проекта е на вицекмета по строителство инж. Тошо Пашов още преди 9-10 години, а днес беше сложена точка. Пространството е облагородено с нова растителност, пейки, кошчета за отпадъци и обособени са 28 паркоместа. Всичко това дава нов облик на квартала. 

"Стъпка по стъпка районът става все по-хубав и по-хубав. Живеещите в "Централен" заслужават най-доброто!" - категоричен е Стаменов. 

Кметът и заместникът му си пожелават още много хубави неща да се случват в района.