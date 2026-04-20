Проблемът с безразборното паркиране в Пловдив става все по-сериозен. В редакцията на Plovdiv24.bg ежедневно получаваме сигнали за неправилно спрели автомобили навсякъде из града. Поредният такъв идва от улица "Равнища" - входа към парк "Ружа":

"Здравейте. Изпращам снимки на автомобил, който е паркирал върху входа за пешеходци и майки с колички непосредствено след пешеходна пътека. Надявам се това да стигне до правилните органи, за да бъде санкциониран", казва нашият читател.

Какво казва Наредбата за организацията на движението и паркирането на територията на община Пловдив

Чл. 4. (1) (Изм. и доп. с Р. № 157, пр. № 6 от 14.04.2016 г.; изм. и доп. с Р. № 245, пр. № 14 от 27.07.2017 г.) Престоят и паркирането са забранени:

1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението, или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;

2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;

3. в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;

4. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;

5. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;

6. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването;

7. върху пътна лента, предназначена за движение на бавно движещи се пътни превозни средства, обозначена с пътен знак.

(2) Паркирането е забранено:

1. пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;

2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;

3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

4. на места, определени за хора с трайни увреждания;

5. на пътя – за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато в Държавно предприятие "Център за предоставяне на услуги";

6. пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.

(3) Престоят и паркирането са забранени и:

1. На таксиметровите местостоянки, определени с решение на Общинския съвет, с изключение на регистрираните таксиметрови автомобили.

2. На служебни паркинги, разположени на общинска територия, освен в случаите на писмено съгласие на ползвателя.

(4) Освен в случаите на ал. 3 паркирането е забранено и:

1. В паркове, градини и зелени площи, освен в случите, когато на територията им има специално обособени и обозначени за това места.

2. Пред стълбища и проходи, входове и изходи, около туристически и исторически места, спортни съоръжения и др., които са пешеходни зони, когато се затруднява движението на пешеходците.

3. Около съдовете за смет по начин, възпрепятстващ сметосъбирането.

4. Около противопожарните кранове по начин, възпрепятстващ използването им.

5. На пътни участъци в ремонт.