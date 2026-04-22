Днес се проведе съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив във връзка с разкрито тежко криминално престъпление – извършено убийство на мъж, чиито останки бяха открити на 8 април 2026 г. в контейнер в район "Тракия“ в Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Акцентите от пресконференцията

Вече има яснота за убитото лице, а също и за извършителя. Мъж на 53 години е жертвата, а извършителят е на 22 години и е син на убития. Между 8 и 23 април се стигна да разплитане на тежкото криминално престъпление благодарение на действията на съответните органи. Назначени са множество експертизи, включително и ДНК.

Обвиняемият е дал обяснения за случая и подробно е обяснил механизма на извършване на престъплението. Двамата са живеели заедно в едно жилище, а поводът за конфликта между тях е битов и след употреба на алкохол и от двете лица. Най-тежкото наказание, предвидено от закона, е доживотен затвор без право на замяна. Престъплението е извършено около 29-30 март, като през това време обвиняемият е живял с трупа или части от него. Разчленяването е станало в самото жилище. И двамата са безработни.

Хронология

На 8 април клошар откри части от човешко тяло в черни найлонови пликове в контейнер за битови отпадъци в район "Тракия" между блок 27 и 28. Човекът казал за зловещата находка на продавачите в близкия магазин. Минути по-късно цялата улица "Георги Данчов", която води към парк "Лаута", бе отцепена за пешеходци и леки автомобили.

На място бяха директорът старши комисар Васил Костадинов и началникът на Пето РУ главен инспектор Николай Кирков, както и заместник окръжният прокурор Чавдар Грошев. По-късно от полицията официално съобщиха, че се разследва тежко криминално престъпление.