ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Разчистват в "Западен", ще има повече паркоместа
Действията са били извършени след като е изтекъл срокът на предупредителния стикер, с който се уведомяват собствениците да предприемат необходимите действия.
От администрацията на района допълват:
Излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) е отпадък, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, в т.ч.:
- моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията
- моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед
- изоставено регистрирано МПС.
Продължаваме да работим за премахване на ИУМПС и да се грижим за междублоковите пространства, за да осигуряваме възможност за повече места за паркиране.
Можете да подавате сигнали на имейл: signali_zapaden@zapaden.plovdiv.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 169
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Голяма ВиК авария в северната част на Пловдив
12:32 / 25.02.2026
Прокуратурата за фаталния инцидент в Първомай: Доказателства не с...
12:03 / 25.02.2026
Пловдивчаните, които все още се отопляват на дърва или въглища, м...
11:02 / 25.02.2026
Труп на мъж е открит до училище в Пловдив
10:00 / 25.02.2026
Новият областен управител на Пловдив встъпва в длъжност без фанфа...
09:05 / 25.02.2026
"България – изповед в песен" в навечерието на 3 март в Пловдив
23:10 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS