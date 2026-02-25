Разчистват в "Западен", ще има повече паркоместа

© Plovdiv24.bg Три превозни средства са принудително преместени след акция на отдел "Екология“ в район "Западен“, съобщи кметът Тони Стойчева.



Действията са били извършени след като е изтекъл срокът на предупредителния стикер, с който се уведомяват собствениците да предприемат необходимите действия.



От администрацията на района допълват:



Излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) е отпадък, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, в т.ч.:



- моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията



- моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед



- изоставено регистрирано МПС.



Продължаваме да работим за премахване на ИУМПС и да се грижим за междублоковите пространства, за да осигуряваме възможност за повече места за паркиране.



Можете да подавате сигнали на имейл: signali_zapaden@zapaden.plovdiv.bg.