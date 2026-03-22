Проблемът с паркирането в Пловдив се задълбочава с всеки изминал ден и това е очевидно за всички. По този повод жител на града ни потърси Plovdiv24.bg, за да дадем гласност на неговата гледна точка, която сега публикуваме без редакторска намеса:
"Добър ден, пиша Ви с молба за съдействие! Моля да попитате кмета на район "Централен" кога и в неговия район ще започнат да репатрират стари, неизползвани коли, които не са минали годишен преглед и нямат "Гражданска отговорност"!?
Тези коли заемат паркоместа в продължение с години, без да се използват. Всички виждаме, не само в този район, колко трудно се намират паркоместа, за да си паркираш автомобила, но в район "Централен", където е може би най-сложно, малкото такива често са заети от стари и неизползвани автомобили.
Конкретният пример е за ул. "Мали Богдан" 52, за която той от години казва, че е запознат с проблема и търси законен начин да го реши. Едно и също оправдание с години. Особено грозно впечатление прави, че на същият адрес едната кола е паркирана от 4 години на инвалидно място, и се използва като склад, за което той също е осведомен и отново не предприема никакви мерки.
Моля за съдействие и бърза реакция! Хубав и спорен ден!"
Пловдивчанин: Вдигайте старите трошки, ад е!
