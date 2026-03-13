Екипите на районната администрация извършват регулярни проверки в различните квартали на района с цел освобождаване на публични площи и подобряване на условията за паркиране. Всеки премахнат изоставен автомобил означава едно освободено паркомясто за живущите, съобщават от администрацията на район "Северен".

Резултати от проверките от 01.01.2026 г. до 13.03.2026 г.:

Общо премахнати автомобили- 88; облепени със стикер-57; освободени паркоместа-88;

Резултати само за месец март 2026 г.:

Облепени със стикер- 23; репатрирани-7

Проверките продължават по график и квартал по квартал. Призоваваме собствениците на автомобили, които не са в движение да ги преместят на частен терен или да предприемат действия по въвеждането им в експлоатация.

Сигнали за изоставени автомобили:

info@severen.plovdiv.bg

032 / 901 164

032 / 901 199