Екипите на районната администрация извършват регулярни проверки в различните квартали на района с цел освобождаване на публични площи и подобряване на условията за паркиране. Всеки премахнат изоставен автомобил означава едно освободено паркомясто за живущите, съобщават от администрацията на район "Северен".Общо премахнати автомобили- 88; облепени със стикер-57; освободени паркоместа-88;Облепени със стикер- 23; репатрирани-7Проверките продължават по график и квартал по квартал. Призоваваме собствениците на автомобили, които не са в движение да ги преместят на частен терен или да предприемат действия по въвеждането им в експлоатация.Сигнали за изоставени автомобили: