От началото на март в Пловдив са освободени 88 паркоместа
Резултати от проверките от 01.01.2026 г. до 13.03.2026 г.:
Общо премахнати автомобили- 88; облепени със стикер-57; освободени паркоместа-88;
Резултати само за месец март 2026 г.:
Облепени със стикер- 23; репатрирани-7
Проверките продължават по график и квартал по квартал. Призоваваме собствениците на автомобили, които не са в движение да ги преместят на частен терен или да предприемат действия по въвеждането им в експлоатация.
Сигнали за изоставени автомобили:
info@severen.plovdiv.bg
032 / 901 164
032 / 901 199
