Екипите на Районната администрация в "Северен“ извършиха поредна акция по репатриране на излезли от употреба моторни превозни средства на територията на район "Северен“.

Целта е освобождаване на публични площи, подобряване на условията за паркиране и поддържане на по-добра градска среда в кварталите, напомни за Plovdiv24.bg кметът на "Северен“ Венцислава Любенова.

7 са репатрираните автомобили при акцията, която се реализира на 29 април.

Резултати за месец април 2026 г. са:

Облепени с предупредителен стикер ИУМПС са 11 автомобила.

Общо от началото на 2026 г. до момента са облепени 74 автомобила, репатрирани са 23.

Всеки репатриран изоставен автомобил означава едно освободено паркомясто за живущите в района.

Проверките и действията по премахване на изоставени автомобили продължават по график и квартал по квартал.

От район "Северен“ призовават собствениците на автомобили, които не са в движение, да ги преместят на частен терен или да предприемат действия по въвеждането им в експлоатация. Сигнали за изоставени автомобили могат да се подават:

info@severen.plovdiv.bg

тел: 032 / 901 164

тел: 032 / 901 199

Всеки подаден сигнал се проверява и се включва в графика за контрол. Работата по освобождаване на паркоместа в район "Северен“ продължава.