Костадин Димитров до Общинския съвет. До момента децата до 14-години пътуват безплатно с карта, а с новото предложение обхватът се разширява.
Каквито и подобрения да се направят за инфраструктурата, за спортните и културните обекти и събития, за подобряване начина на живот на живот на пловдивчани, те няма да са достатъчни, когато няма транспорт - с тези думи кметът Димитров мотивира в интервю за Plovdiv24.bg предложението си.
Той припомни, че проблемът е дългогодишен и, за разлика от много други градове, транспортът в Пловдив е частен. Според последната класация на Евростат за икономически растеж, Южен централен район (ЮЦР), включващ Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, е на първо място сред 244 региона в ЕС. Това означава, че в Пловдив има миграционен прираст, а много от хората имат навика да карат децата си до училище.
Безплатното пътуване на учениците трябва да бъде одобрено от общинските съветници на Пловдив. Ако бъде подкрепено, е възможно още преди края на учебната година ще бъде въведено. По думите на кмета, нововъведението няма да коства на общинския бюджет голяма сума.
"Това е нещо, което можем да допълним като мярка за подобрение на градския транспорт и да има привлекателност пловдивчани да го ползват. На мен ми е ясно, че трябва да положим още много усилия, за да имаме добра услуга" - каза Димитров.
Той изброи и останалите мерки - синхронизация на таблата и съответното приложение, редовност на курсовете, удължаването на работното време вечер и по време на културни и спортни мероприятия, уплътняване на разписанията през уикенда, с по-висок клас превозни средства, коректни и учтиви шофьори. Всичко това е описано в новата поръчка, която кметът чака с нетърпение комисията да приключи.
Относно общинското предприятие "Екобус" кметът Димитров съобщи, че в най-скоро време трябва да стартират няколко процедури. Една от тях е избор на изпълнител за синхронизацията на таблата с GPS-системата и мобилното приложение. Този елемент не е включен в договора с фирма "Тикси", който касае устройствата за чекиране на пътниците и билетната система. В момента има апаратура в автобусите, които изпълняваха функциите на превозвачи и преди. Новите превозни средства ще бъдат оборудвани, когато приключи поръчката за изпълнител на интегрирана обществена услуга за пътнически превоз по основните градски автобусни линии от общинската транспортна схема на Община Пловдив.
Цялото интервю гледайте във видеото
Лошо куче11
преди 53 мин.
Коце хич да не ти пука.
onetwo
преди 1 ч. и 17 мин.
Този от снимката ли е кметът? Не знаех, че Пловдив има кмет. Свършил ли е нещо през мандата си? Видях го веднъж на наградите на БГ Радио, мислех, че е някакъв шоумен, пък то кметът бил!
