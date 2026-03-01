класацията на Евростат за икономически растеж сред 244 региона в ЕС. Ръстът на БВП през 2024 г. е впечатляващите 11,6%, следван от Източна и Средна Ирландия с 8,5%, а трето място заема Северен централен регион на България с 8,4%.
Ръстът се дължи на индустриалния потенциал на Пловдив, успеха на "Тракия икономическа зона", европейски инвестиции в инфраструктура и модернизация на бизнеса, силен енергиен и промишлен сектор, както и на туризма в Смолян и Пловдив.
Експертите посочват няколко ключови фактора за бързото развитие на ЮЦР. Област Пловдив е водещ индустриален център, а "Тракия икономическа зона" привлича значителни преки чуждестранни инвестиции в автомобилостроене, мехатроника, логистика и други сектори.
Ускоряването на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и други европейски фондове също подпомага растежа, като средствата са насочени към инфраструктурни проекти и модернизация на бизнеса. Принос дават и енергийният сектор, преработващата промишленост, стабилните доходи и ниската безработица, които стимулират потреблението на домакинствата.
Туризмът също играе роля - Смолян с "Пампорово" и Пловдив с културните си атракции отчитат засилен посетителски интерес, което допълнително инвестира в местната икономика.
Важно е да се отбележи, че бързият растеж не означава високи доходи. По БВП на глава от населението (в стандарт на покупателна способност) българските региони остават сред най-ниските в ЕС, като Северозападен е на 41,7% от средното за ЕС.
