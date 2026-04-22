Кръстовището на бул. "България“ с ул. "Динко Дерменджиев“ до строителен хипермаркет ,,Алати“ се затваря за движение на моторни превозни средства на 23.04.2026 г. (четвъртък) за времето от 18 ч. до 19 ч., съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“. Причината - строителството на жилищна кооперация в непосредствена близост до брега на река Марица. Въпреки намесата на редица институции, включително и сезирането на прокуратурата, строежът продължава.

Заради временната организация на движение, маршрутите на автобусни линии №4, 18, 20, 44 и 222 се променят както следва:

Линия №4

Посока: Ж.К Тракия А13- ПУ - бул. ,,България“, спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока - бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Линия №18

Посока: Завод ,,Устрем“ – ПУ - бул. ,,България“, спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока - бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Линия №20

Посока: кв Коматево – ПУ - бул. ,,България“, спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока - бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Линия №44

Посока: Завод Устрем-ПУ - бул. ,,България“, спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока - бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Линия №222

Посока: кв. Прослав – ПУ - бул. ,,България“, спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока - бул. ,,България“, спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.