|Прокуратурата в Пловдив: Има задържан за крупната кражба в болница "Селена"
Престъплението е квалифицирано по чл. 195 ал.2 вр. ал. 1 т.4 пр.2 вр. чл. 194 ал. 1 от Наказателния кодекс. По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването - разпити на свидетели, огледи на местопроизшествие, иззети са видеозаписи, назначени са експертизи и др. Обвиняемият Н.Й. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. След анализ на всички материали по делото предстои да се направи преценка за внасяне на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.
Подробности по случая ще бъдат представени утре, 19 декември 2025 г., от 11 часа, на съвместен брифинг на Районна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив, който ще се проведе в заседателната сала на прокуратурата в гр. Пловдив.
