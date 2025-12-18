Прокуратурата в Пловдив: Има задържан за крупната кражба в болница "Селена"

© Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем и задържа мъж за извършена кражба на пари в големи размери – 3 276 269 лева от болница в гр. Пловдив. Днес, 18 декември 2025 г., Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем Н.Й., на 52 г., за това, че на 08.12.2025 г., в гр. Пловдив, от болнично заведение, чрез използване на техническо средство – ключ, е отнел чужди движими вещи – пари – 143 000 лева, 580 000 швейцарски франка с левова равностойност 1 216 555 лева, и 940 000 евро с левова равностойност 1 916 713 лева, всичко на обща стойност 3 276 269 лева, от владението на А.С., без негово разрешение, с намерение противозаконно да ги присвои. Кражбата е в големи размери.



Престъплението е квалифицирано по чл. 195 ал.2 вр. ал. 1 т.4 пр.2 вр. чл. 194 ал. 1 от Наказателния кодекс. По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването - разпити на свидетели, огледи на местопроизшествие, иззети са видеозаписи, назначени са експертизи и др. Обвиняемият Н.Й. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. След анализ на всички материали по делото предстои да се направи преценка за внасяне на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.



Подробности по случая ще бъдат представени утре, 19 декември 2025 г., от 11 часа, на съвместен брифинг на Районна прокуратура – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив, който ще се проведе в заседателната сала на прокуратурата в гр. Пловдив.



