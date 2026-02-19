ЗАРЕЖДАНЕ...
|Два месеца след смяната на управлението: Сигнали за сериозни нарушения и риск за пациентите в болница "Селена"
Сигнали от инвитро клиниката
Въпреки заявката на Йорданов, че на 5 януари в инвитро клиниката към "Селена“ ще започнат работа двама от най-добрите ембриолози в България, реалността днес е различна. По информация от вътрешни източници като ембриолог работи чужд гражданин, който пребивава незаконно в страната и има основно образование. Ако това бъде потвърдено от компетентните органи, случаят би представлявал грубо нарушение на нормативните изисквания за упражняване на високоспециализирана медицинска дейност.
Ембриологичната работа включва манипулации с човешки гамети и ембриони – дейност, която изисква специфична квалификация, лицензиране и стриктен контрол. При липса на необходимата правоспособност съществува реален риск за качеството на процедурите, компрометиране на биологичен материал и невъзвратими последици за пациентите, включително загуба на репродуктивен шанс.
Допълнително се твърди, че два дни в седмицата в клиниката нерегламентирано работи ембриолог от конкурентно лечебно заведение – д-р Румен Димитров. Подобна практика, ако не е надлежно декларирана и съгласувана съгласно трудовото и медицинското законодателство, може да породи конфликт на интереси и въпроси относно защитата на медицинската документация и чувствителните данни на пациентите.
Сигнали за неизплатени възнаграждения и плащания "на ръка“
Служители твърдят, че не са получили възнагражденията си за месец януари. Санитари и акушерки получават част от заплащането си в брой, а по информация от вътрешни източници нито един лекар не е получил заплата за същия период. Масово се подават молби за напускане през последната седмица.
Забавянето или неизплащането на трудови възнаграждения не само нарушава трудовото законодателство, но създава предпоставки за масово напускане, демотивация и влошаване на качеството на медицинската грижа. Плащания "на ръка“ биха могли да доведат до санкции от страна на контролните органи и сериозни финансови последици за лечебното заведение.
Критичен недостиг на анестезиолози
По данни на служители в момента в болницата работят трима анестезиолози, при нормативно изискване за минимум осем. Петима анестезиолози са подали предизвестия за напускане.Това поставя лечебното заведение в състояние на сериозен кадрови дефицит.
Анестезиологията е ключов компонент в акушеро-гинекологичната, хирургичната и интензивната дейност. Недостатъчният брой специалисти може да доведе до:
- отлагане на планови операции;
- невъзможност за адекватна реакция при спешни състояния;
- повишен риск от професионално прегаряне и медицински грешки;
- пряка заплаха за живота и здравето на пациентите.
Фалшиви медицински графици
Според подадената информация се изготвят и представят медицински графици, които не отразяват реалното присъствие на специалисти. Ако бъде доказано, това представлява сериозно нарушение с потенциални наказателноправни последици и риск за акредитацията на болницата.
Наличието на фиктивни графици би могло да прикрива кадрови дефицит и да създаде фалшиво усещане за осигурена 24-часова медицинска готовност, което при спешна ситуация може да има фатални последици.
Незаконосъобразно упражняване на медицинска дейност
В болницата са назначени като санитари граждани на Киргизстан, които фактически изпълняват функции на акушерки. Подобна практика, ако бъде потвърдена, представлява нарушение на Закона за лечебните заведения и на изискванията за придобита квалификация и правоспособност.
Акушерската дейност включва самостоятелни медицински действия, които изискват образование, лиценз и професионална регистрация. Изпълняването ѝ от лица без необходимата квалификация създава пряк риск за майките и новородените.
Представените факти изискват спешна проверка от компетентните институции – Регионалната здравна инспекция, Изпълнителна агенция "Медицински надзор“, Инспекцията по труда и прокуратурата.
С оглед на обществената значимост на темата, пациентите и техните семейства имат право на яснота относно това дали лечебното заведение отговаря на нормативните изисквания за безопасност, кадрова обезпеченост и законосъобразност на дейността си.
