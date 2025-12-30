Огромен скандал! Член на борда на държавната "Майчин дом" се разпорежда в проблемната АГ болница "Селена"

© Казусът около АГ болница "Селена" се заплита все повече и повече. Plovdiv24.bg научи от работещи в болницата, че от известно време там като шеф се разпорежда София Йорданова. Официално тя се води "консултант" на арестувания "собственик" Николай Йорданов. Интересното в случая е, че въпросната дама е член на Съвета на директорите на СБАЛАГ "Майчин дом".



Държавната "Майчин дом" на практика е единствената по-голяма АГ болница от "Селена".



Интересното е, че София Йорданова стана член на борда на СБАЛАГ "Майчин дом" по изключително странен начин. По време на първия конкурс не бе излъчен победител. Причината бе, че за поста имаше две кандидатки – въпросната София Йорданова и доц. Вирсавия Васева-Чорбаджийска.



Първата обаче не успя да премине през проверката на документите си за съответствие с изискванията и така отпадна още на този етап, а втората – доц. Васева-Чорбаджийска, която досега бе член на ръководството на болницата, не успя да премине през втория етап от конкурса – представяне на концепция за развитието на лечебното заведение и своя принос към него.



За втория условията бяха "коригирани", а Йорданова бе единственият кандидат.



За собствеността на най-голямата частна АГ болница в страната се водят дела. Преди време Николай Йорданов придобива болницата, а след това сключва договор за продажбата й със създателя и основна движеща сила в болницата д-р Ангел Ставрев. Сега обаче тази собственост се оспорва в съда.



Намесата на член на Съвета на директорите на СБАЛАГ "Майчин дом", назначен по доста любопитен начин там, буди сериозни съмнения за намеса в битката за собствеността на болница "Селена" от високо държавно ниво.



Plovdiv24.bg ще продължи да следи случая.