ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Опит за промяна в управлението на болница "Селена" остава нереализиран
На 13 януари т.г. е стартирана процедура за промени в дружеството "Ергана Филмс", включващи:
• преминаване от еднолично дружество (ЕООД) към дружество с двама съдружници (ООД)
• влизане на втори съдружник – Ангел Молев
• равно разпределение на дяловете (50/50)
• въвеждане на съвместно управление
По информация от документи целта на сделката е свързана с управлението на лечебното заведение, а не с дейност, свързана със здравеопазването. Към настоящия момент обаче решението не е вписано в Търговския регистър, а сделката остава нереализирана.
По данни от източници, запознати с процеса, промяната в управлението не е получила финално одобрение от обслужващата банка на лечебното заведение, като това е довело до спиране на процедурата на този етап.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 19
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
11 били фалшивите банкноти, които арестуваната е искала да внесе ...
15:23 / 23.01.2026
21-годишна опита да пробута фалшиви 550 € на каса в Пловдив
15:16 / 23.01.2026
Вместо за жилища терен в Пловдив остава зелена площ
14:18 / 23.01.2026
Ето какво точно се е случило на Гребната база в Пловдив с младата...
13:15 / 23.01.2026
Страховит инцидент на Гребната база, полицията оглушително мълчи
13:04 / 23.01.2026
Нови разкрития за безскрупулните непълнолетни, задържани в Пловди...
12:49 / 23.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS