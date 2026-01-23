Опит за промяна в управлението на болница "Селена" остава нереализиран

© Plovdiv24.bg научи, че е направен опит за промяна в управлението на болница "Селена“, който към момента не е финализиран. По документи собственик на лечебното заведение е "Ергана Филмс" ООД в лицето на Николай Йорданов – обвинен за кражба на над 3 милиона лева от личен сейф на основателя на лечебното заведение д-р Ангел Ставрев и внезапно отстранил го от поста Управител.



На 13 януари т.г. е стартирана процедура за промени в дружеството "Ергана Филмс", включващи:



• преминаване от еднолично дружество (ЕООД) към дружество с двама съдружници (ООД)



• влизане на втори съдружник – Ангел Молев



• равно разпределение на дяловете (50/50)



• въвеждане на съвместно управление



По информация от документи целта на сделката е свързана с управлението на лечебното заведение, а не с дейност, свързана със здравеопазването. Към настоящия момент обаче решението не е вписано в Търговския регистър, а сделката остава нереализирана.



По данни от източници, запознати с процеса, промяната в управлението не е получила финално одобрение от обслужващата банка на лечебното заведение, като това е довело до спиране на процедурата на този етап.