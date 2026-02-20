ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването

© Кризата около пловдивската болница "Селена“ навлиза в нов етап. По изпълнително дело № 20268210400121 частен съдебен изпълнител с район на действие ОС – Пловдив е пристъпил към принудително изпълнение срещу дружествата, свързани с дейността на болница "Селена“, като е наложена възбрана върху недвижим имот и е насрочен опис на сградата, както и на медицинско оборудване на адрес бул. "Пещерско шосе“ № 80.



Съгласно призовка с изходящ № 3248/16.02.2026 г. възбраната обхваща два поземлени имота и изградената в тях шестетажна сграда със предназначение "здравно заведение“, в която се осъществява дейността на болницата, заедно с всички подобрения и приращения



В документа е посочено, че на 26 февруари 2026 г. ще бъде извършен опис както на възбранения недвижим имот, така и на движими вещи и медицинско оборудване на същия адрес.



Паралелно с това са издадени призовки за принудително изпълнение и до други дружества, опериращи на същия адрес, включително "УСБАЛАГ Селена“ ЕООД и "Медицински център Плама“ ЕООД, като и при тях е насрочен опис на движимо имущество и медицинска апаратура



В документите е посочено, че при възпрепятстване на действията съдебният изпълнител може да поиска съдействие от полицията.



Възбраната представлява обезпечителна мярка върху недвижим имот. От момента на налагането ѝ собственикът няма право да се разпорежда със сградата и терена. След опис и оценка е възможно да се пристъпи към публична продан.



Ситуацията обхваща както медицинската апаратура,така и цялата имотна база на лечебното заведение – включително болничните корпуси, операционните блокове, родилните и инвитро секторите, описани подробно в документацията



Кризата идва на фона на дългогодишно стабилно развитие на лечебното заведение. В продължение на 25 години болница "Селена“ отчита устойчиви ежегодни ръстове както в броя пациенти, така и в оборота. За 2025 г. лечебното заведение е на второ място в България по раждаемост с 2 946 родени бебета, което представлява близо 45% от всички раждания в Пловдив. В отговор на нарастващия обем от дейност е започнато и изграждането на нова сграда.



В началото на декември 2025 г. обаче е извършена смяна в управлението, при която основателят и дългогодишен ръководител д-р Ангел Ставрев е отстранен от управлението от собственика Николай Йорданов.. В периода след това, според информация в медиите, се наблюдават текучество на ключови специалисти и персонал, затруднения с изплащането на възнаграждения и спиране на строителството на новия корпус.



С оглед на започналите изпълнителни действия, потенциалните рискове за пациентите са свързани основно с възможни затруднения в нормалното функциониране на лечебното заведение. Описът на оборудване и имоти може да доведе до организационни смущения в работния процес, отлагане на планови процедури или пренасочване на пациенти. В по-широк план, подобни процеси биха могли да се отразят в прекъсване на грижата за пациентите, особено при дейности като раждания, оперативни интервенции и процедури по асистирана репродукция, които изискват висока степен на координация и ресурсна обезпеченост.