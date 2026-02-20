ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:26Коментари (0)4363
©
Кризата около пловдивската болница "Селена“ навлиза в нов етап. По изпълнително дело № 20268210400121 частен съдебен изпълнител с район на действие ОС – Пловдив е пристъпил към принудително изпълнение срещу дружествата, свързани с дейността на болница "Селена“, като е наложена възбрана върху недвижим имот и е насрочен опис на сградата, както и на медицинско оборудване на адрес бул. "Пещерско шосе“ № 80.

Съгласно призовка с изходящ № 3248/16.02.2026 г. възбраната обхваща два поземлени имота и изградената в тях шестетажна сграда със предназначение "здравно заведение“, в която се осъществява дейността на болницата, заедно с всички подобрения и приращения

В документа е посочено, че на 26 февруари 2026 г. ще бъде извършен опис както на възбранения недвижим имот, така и на движими вещи и медицинско оборудване на същия адрес.

Паралелно с това са издадени призовки за принудително изпълнение и до други дружества, опериращи на същия адрес, включително "УСБАЛАГ Селена“ ЕООД и "Медицински център Плама“ ЕООД, като и при тях е насрочен опис на движимо имущество и медицинска апаратура

В документите е посочено, че при възпрепятстване на действията съдебният изпълнител може да поиска съдействие от полицията.

Възбраната представлява обезпечителна мярка върху недвижим имот. От момента на налагането ѝ собственикът няма право да се разпорежда със сградата и терена. След опис и оценка е възможно да се пристъпи към публична продан.

Ситуацията обхваща както медицинската апаратура,така и цялата имотна база на лечебното заведение – включително болничните корпуси, операционните блокове, родилните и инвитро секторите, описани подробно в документацията

Кризата идва на фона на дългогодишно стабилно развитие на лечебното заведение. В продължение на 25 години болница "Селена“ отчита устойчиви ежегодни ръстове както в броя пациенти, така и в оборота. За 2025 г. лечебното заведение е на второ място в България по раждаемост с 2 946 родени бебета, което представлява близо 45% от всички раждания в Пловдив. В отговор на нарастващия обем от дейност е започнато и изграждането на нова сграда.

В началото на декември 2025 г. обаче е извършена смяна в управлението, при която основателят и дългогодишен ръководител д-р Ангел Ставрев е отстранен от управлението от собственика Николай Йорданов.. В периода след това, според информация в медиите, се наблюдават текучество на ключови специалисти и персонал, затруднения с изплащането на възнаграждения и спиране на строителството на новия корпус.

С оглед на започналите изпълнителни действия, потенциалните рискове за пациентите са свързани основно с възможни затруднения в нормалното функциониране на лечебното заведение. Описът на оборудване и имоти може да доведе до организационни смущения в работния процес, отлагане на планови процедури или пренасочване на пациенти. В по-широк план, подобни процеси биха могли да се отразят в прекъсване на грижата за пациентите, особено при дейности като раждания, оперативни интервенции и процедури по асистирана репродукция, които изискват висока степен на координация и ресурсна обезпеченост.


Още по темата: общо новини по темата: 21
19.02.2026 Два месеца след смяната на управлението: Сигнали за сериозни нарушения и риск за пациентите в болница "Селена"
23.01.2026 Опит за промяна в управлението на болница "Селена" остава нереализиран
30.12.2025 Огромен скандал! Член на борда на държавната "Майчин дом" се разпорежда в проблемната АГ болница "Селена"
30.12.2025 Съдът потвърди гаранцията от 100 хил. лева за собственика на "Селена"
30.12.2025 Прокуратурата иска решетки за собственика на болница "Селена"
30.12.2025 Николай Йорданов от "Селена": Очаквам съдът да пощади мъжкото ми
достойнство
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Сигнал от северната част на Пловдив: Бог високо, цар далеко
10:09 / 20.02.2026
Механото се включи в международна образователна инициатива в Брюк...
23:15 / 19.02.2026
Кметът на Пловдив след обиколка в "Тракия": В града вече се усеща...
18:54 / 19.02.2026
Баща за пример! Тодор Неделев с количката и бебето на Главната
17:10 / 19.02.2026
В Пловдив оставиха в ареста двамата украинци
17:27 / 19.02.2026
Двама съвършено различни художници с обща изложба в Пловдив, обед...
15:25 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
09:50 / 18.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Зима 2025/2026 г.
Проблем в болница "Селена"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: