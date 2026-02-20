ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
Съгласно призовка с изходящ № 3248/16.02.2026 г. възбраната обхваща два поземлени имота и изградената в тях шестетажна сграда със предназначение "здравно заведение“, в която се осъществява дейността на болницата, заедно с всички подобрения и приращения
В документа е посочено, че на 26 февруари 2026 г. ще бъде извършен опис както на възбранения недвижим имот, така и на движими вещи и медицинско оборудване на същия адрес.
Паралелно с това са издадени призовки за принудително изпълнение и до други дружества, опериращи на същия адрес, включително "УСБАЛАГ Селена“ ЕООД и "Медицински център Плама“ ЕООД, като и при тях е насрочен опис на движимо имущество и медицинска апаратура
В документите е посочено, че при възпрепятстване на действията съдебният изпълнител може да поиска съдействие от полицията.
Възбраната представлява обезпечителна мярка върху недвижим имот. От момента на налагането ѝ собственикът няма право да се разпорежда със сградата и терена. След опис и оценка е възможно да се пристъпи към публична продан.
Ситуацията обхваща както медицинската апаратура,така и цялата имотна база на лечебното заведение – включително болничните корпуси, операционните блокове, родилните и инвитро секторите, описани подробно в документацията
Кризата идва на фона на дългогодишно стабилно развитие на лечебното заведение. В продължение на 25 години болница "Селена“ отчита устойчиви ежегодни ръстове както в броя пациенти, така и в оборота. За 2025 г. лечебното заведение е на второ място в България по раждаемост с 2 946 родени бебета, което представлява близо 45% от всички раждания в Пловдив. В отговор на нарастващия обем от дейност е започнато и изграждането на нова сграда.
В началото на декември 2025 г. обаче е извършена смяна в управлението, при която основателят и дългогодишен ръководител д-р Ангел Ставрев е отстранен от управлението от собственика Николай Йорданов.. В периода след това, според информация в медиите, се наблюдават текучество на ключови специалисти и персонал, затруднения с изплащането на възнаграждения и спиране на строителството на новия корпус.
С оглед на започналите изпълнителни действия, потенциалните рискове за пациентите са свързани основно с възможни затруднения в нормалното функциониране на лечебното заведение. Описът на оборудване и имоти може да доведе до организационни смущения в работния процес, отлагане на планови процедури или пренасочване на пациенти. В по-широк план, подобни процеси биха могли да се отразят в прекъсване на грижата за пациентите, особено при дейности като раждания, оперативни интервенции и процедури по асистирана репродукция, които изискват висока степен на координация и ресурсна обезпеченост.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сигнал от северната част на Пловдив: Бог високо, цар далеко
10:09 / 20.02.2026
Механото се включи в международна образователна инициатива в Брюк...
23:15 / 19.02.2026
Кметът на Пловдив след обиколка в "Тракия": В града вече се усеща...
18:54 / 19.02.2026
Баща за пример! Тодор Неделев с количката и бебето на Главната
17:10 / 19.02.2026
В Пловдив оставиха в ареста двамата украинци
17:27 / 19.02.2026
Двама съвършено различни художници с обща изложба в Пловдив, обед...
15:25 / 19.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS