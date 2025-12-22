ЗАРЕЖДАНЕ...
|Програмата "Магазин за хората" постигна своята цел - доволни клиенти
Освен щандовете има и пътуващ магазин, който обслужва седем населени места по предварително изготвен седмичен график: с.Руен, с.Скобелево ,с Извор, с.Дедово, с.Чехларе, с. Бабек, с. Свежен.
Равносметката от първите дни е категорична: клиентите са доволни от качеството на стоките и от цените. Усмихнатите лица, нетърпеливите опашки, пълните чанти с продукти са доказателство, че е намерена вярната пътека към потребителя. Продажбите от първите дни надхвърлиха всички очаквания - на места общите обороти на магазините са удвоени, което се разглежда като изключителен успех.
Проектът постигна своята цел. А това е смисълът на идеята за изграждане на "Магазин за хората" - в малките населени места, където достъпът до големите вериги е ограничен, хората да имат своите щандове, където да търсят своите качествени стоки, обозначени със син етикет. Това прави пазаруването по-лесно, по-бързо и финансово по-изгодно за всяко домакинство.
Засега "Магазин за хората" е достъпен за повече от 100 000 жители в малките населени места в Пловдивска област.
"Менюто" включва 45 хранителни продукта от базовата потребителска кошница, произведени в България: олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и стоки от първа необходимост, но амбицията на дружеството е асортиментът да се разширява и разнообразява.
Ниските цени, само с до 10% надценка, ще се постигат чрез устойчиви партньорства с производители и оптимизиран бизнес модел, който ръководството на дружеството в лицето на изпълнителния директор Николай Петров успешно налага.
Дружеството е посредник между българския производител - преработвател и магазините за търговия на дребно. Целта е да се намерят най-добрите производители - преработватели, да се договорят минимални цени и да се закара стоката до търговците на дребно, които да я изложат на рафтовете на тези ниски цени. В тази "верига" няма скрити условия към производителите - дружеството плаща веднага на нето-нето-нето цени, което в този бизнес означава, че няма скрити бонуси и такси. Това проработи реално и успехът е налице.
Към момента "Магазин за хората" има 11 доставчици, но след впечатляващия старт нови предложения ежедневно валят. Българският производител тепърва ще вижда в тази програма възможност за реализация на продукцията си на местно ниво, което означава по-малко разходи, а оттам и възможност за сваляне на цената. След изпразването на някои щандове в първото зареждане, вече е реализирано и второ зареждане, за да се задоволи интересът на хората преди празниците.
Много важно е хората да знаят, че цените ще се поддържат устойчиво на това ниво, в съответствие с концепцията "Всеки ден ниска цена". Това, разбира се, поставя на изпитание ръководителите на проекта, които винаги трябва да осигуряват най-доброто съотношение цена-качество в мисията си да подкрепят хората.
Успешният старт дава стимул за надграждане и основния за постигане на амбицията за 2026 година - проекта "Магазин за хората" да бъде национално представен в цялата страна. В този смисъл държавното дружество ще се развива в три етапа. Първият е достигане на критична маса от 100 продукта в над 500 точки за продажба, където се предлагат тези продукти. Следващата стъпка е създаване на франчайз модел, както и изграждане на стабилна логистична структура, която да позволи към средата на годината редовно захранване на търговските обекти. Третият етап предвижда изграждане и на самостоятелни обекти на дружеството из страната, което да стане реалност до края на 2027 или 2028 г.
Оттук нататък е важно както следването на изготвения бизнес план, който да осигури както икономическия ефект на програмата, така и непрекъснатото поддържане и надграждане на първоначалния успех, който доведе до доволните клиенти.
