Служебният премиер Андрей Гюров обяви началото на проверка за мащабни финансови злоупотреби в държавната верига "Магазин за хората“. По време на правителствено заседание той определи инициативата като "държавно финансиран експеримент за източване“, при който над 10 милиона лева са изчезнали, докато търговските обекти са останали с празни рафтове. Това съобщиха от правителствената пресслужба за Plovdiv24.bg.

Според доклада на министъра на земеделието Иван Христанов, веригата, създадена като "политическо алиби“, е генерирала огромни загуби. Гюров подчерта парадоксалната ситуация, в която сметките на дружеството са "на червено“, но в същото време неговите ръководители са получавали заплати в размер на хиляди евро. Премиерът беше категоричен, че българските граждани не плащат данъци, за да финансират подобни схеми.

Минути преди официалните изявления на кабинета, Съветът на директорите на "Магазин за хората“ ЕАД колективно подаде оставка. От ръководството на държавната компания мотивираха решението си с липсата на институционален диалог с Министерството на земеделието и храните, както и с отсъствието на ясна управленска подкрепа. Гюров обаче коментира този ход като опит за бягство от отговорност, заявявайки, че шефовете на веригата "незнайно защо тази сутрин се разбягаха“.

Премиерът определи ситуацията като поредната "витрина за провала на един модел“, срещу който гражданите са протестирали. В момента тече анализ на фактите, за да се установи пълният размер на щетите и отговорността на длъжностните лица в сектора, ръководен от министър Христанов.