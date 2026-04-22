Шест нови магазина-партньори на "Магазин за хората“ вече започнаха работа в Пловдивска област. Новите обекти са открити в селата Стряма, Паничери, Патриарх Евтимово, Старосел, Златовръх и Конуш. До края на април се очаква мрежата в региона да бъде допълнително разширена с нови точки в Ръжево Конаре, Брезово, Козаново, Дълго поле и Устина.

"Магазин за хората“ ЕАД преминава към следващата фаза на развитие. Според дружеството тестовият период е показал добра приложимост на модела, както и положителна реакция от страна на клиентите към концепцията за достъпни стоки на ниски цени.

От компанията посочват, че потребителите дават висока оценка както на качеството на предлаганите продукти, така и на ценовите им нива в партньорската мрежа. По данни на дружеството партньорските магазини отчитат ръст в оборотите между 15–20% и 70–80%, а доставчиците съобщават за увеличение на обемите от 2 до 3 пъти спрямо предходни периоди.

Финансовите резултати за първото тримесечие остават отрицателни заради инвестициите в разширяване на мрежата и търговските структури, но според ръководството са в рамките на одобрената през октомври 2025 г. бизнес програма от министъра на земеделието и храните.

Компанията поддържа ценова политика, при която стоките се продават средно с 25–30% под стандартните непромоционални цени в големите търговски вериги, като нивата са съпоставими с промоционалните им оферти.

Паралелно с това започва разширяване и в Пазарджишка област и Хасковска област, където стартира поетапна доставка на първите стоки в нови 35 обекта. До началото на май 2026 г. се очаква мрежата да достигне над 110 точки за продажба в повече от 90 населени места, обслужващи над 170 000 жители.

От дружеството съобщават още, че е взето решение за ускорено изграждане на собствена логистична мрежа заради повишените разходи за външни услуги и несигурността при доставките на горива. Очакванията са това да подпомогне експанзията към целевите 500 точки за продажба в рамките на 2026 г.