Ръководството на държавното дружество "Магазин за хората“ ЕАД официално подаде заявления за напускане. В отворено писмо членовете на Съвета на директорите обявиха, че решението им е продиктувано от "продължителна липса на институционален диалог“ и отсъствие на подкрепа от страна на принципала – Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Тричленният Съвет на директорите - Николай Петров, Олга Стоянова (представители на държавата) и Ивайло Маринов (независим член) - обяви, че си тръгва заради "пълна липса на диалог“ с принципала в лицето на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Проектът, който стартира по предложение на Делян Пеевски, имаше за цел да осигури достъпни хранителни стоки в по-малките населени места. Макар първоначалната идея да предвиждаше разкриване на обекти в клоновете на "Български пощи“, впоследствие моделът беше променен.

Към днешна дата дружеството управлява мрежа от партньорски магазини, работещи със строго ограничена надценка до 10%. Акцентът в асортимента е поставен върху българските продукти, които се предлагат на цени с 20–30% под тези в големите търговски вериги.

Според досегашното ръководство, проектът е бил принуден да функционира в среда на управленска несигурност и противоречиви публични сигнали. Ключовите аргументи за колективната оставка включват:

Директорите твърдят, че през последните месеци диалогът с МЗХ е минавал основно през медиите, вместо чрез официални канали. Ръководството се оплаква от целенасочено подкопаване на доверието в проекта и изкривяване на икономическите показатели (например замяната на термина "оборот“ с "марж“).

Вместо насоки за актуализация на бизнес плановете, министерството е изисквало единствено множество справки в кратки срокове.

"Не се държим на всяка цена за позициите и заплатите. Още в началото започнахме работа при възнаграждения от около 400 евро, влагайки значителен личен ресурс,“ заявяват от съвета, опровергавайки медийните внушения.

Проектът стартира по предложение на Делян Пеевски. Първоначалната идея предвиждаше магазините да бъдат разкрити в клонове на "Български пощи", но това изискване отпадна. Държавната компания, под шапката на Министерството на земеделието и храните, управлява мрежа от магазини с ограничена надценка до 10%, в които приоритетно се предлагат български продукти.