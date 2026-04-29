Министърът на земеделието Иван Христанов разпореди официалното закриване на държавното дружество "Магазини за хората“. Решението бе обявено на брифинг след редовното заседание на Министерския съвет в сряда, само часове след като цялото ръководство на компанията подаде колективна оставка.

Според доклада на земеделския министър, проектът, замислен като социална инициатива, се е превърнал в генератор на сериозни финансови щети. Данните показват шокиращо неизпълнение на заложените цели.Едва 420 хил. лева за първите три месеца (при заложен план от 1.48 млн. лева). Докато дружеството е "на червено“, неколцина души от ръководството са получили общо 170 хил. лева под формата на възнаграждения. От предвидените 10 млн. лева вече са похарчени 2 млн. лева. Останалите 8 млн. лева ще бъдат върнати в държавната хазна.

"Инициативата беше трагично опозорена още от създаването си заради връзки с ноторно известна фигура, санкционирана по закона ‚Магнитски‘,“ заяви Христанов, допълвайки, че веригата е била създадена по-скоро като "политическо алиби“.

Минути преди официалните изявления на кабинета, Съветът на директорите на "Магазин за хората“ ЕАД подаде оставка, оправдавайки се с липса на институционален диалог с министерството.

Премиерът и представители на кабинета обаче разкритикуваха този ход. Беше посочено, че ръководителите са получавали заплати в размер на хиляди евро, докато сметките на дружеството са се изпразвали.

Първият щанд от инициативата на Делян Пеевски "Магазин за хората“ беше официално открит на 15 декември в Куклен.

Проектът започна с 70 стационарни и един мобилен обект на търговската верига КООП в Пловдив и областта.

Асортиментът включваше над 45 основни продукта от потребителската кошница и стоки от български производители – олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост.

Основната идея на инициативата беше български продукти да се предлагат с търговска надценка до 10 процента, с цел по-достъпни цени за потребителите.