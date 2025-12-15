© БТА виж галерията Един от първите щандове от "Магазин за хората" отвори в Куклен днес.



"Основното предимство на нашия асортимент е цената. Тя е значително по-ниска в сравнение с това, което потребителите виждат в момента в търговската мрежа. Идеята ни е хората в по-малките населени места да имат същия достъп до добри и промоционални цени, какъвто имат и в големите градове“.



Това заяви изпълнителният директор на държавното търговско дружество Николай Петров по време на откриването.



Петров сподели, че хората в малките градове и села трябва да имат нормален магазин на 10 минути разстояние от себе си и да купуват добри стоки на ниски цени. Той конкретизира, че надцената на стоките е до 10 процента.



"Хората не трябва да бият 30-40 минути до друг град, за да достигат до тези цени. Работим с 11 производителя, не искаме 10 хиляди стоки, а искаме до 100 продукта, но те да са най-необходимите. Няма да предлагаме 9 вида от един и същи вид стока. Гоним принципа "Всеки ден ниска цена".



Амбицията е до края на другата година да има магазини из цялата страна. На този етап има 70 стационарни магазина и един пътуващ магазин в областта, стигащ до 7 села по график.