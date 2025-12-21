© Plovdiv24.bg виж галерията Ремонтът на улица "Славянска" приключи и на 22 декември (понеделник) в 11:30 ч. кметът Костадин Димитров на официална церемония ще открие обновената улица.



Ремонтираният участък е от бул. "Източен" до ул. "Лев Толстой". Освен новите водопровод, канализация и кабелна мрежа, са обновени тротоарите и са монтирани новите улични лампи. Днес ще бъдат засадени последните 15 дървета от всички 54 броя, каза за медията ни инж. Цанко Драгиев, управител на фирмата изпълнител на обекта "Драгиев и ко".



Припомняме, че малко пред окончателното завършване на реконструкцията на улицата, граждани намериха кусури на озеленяването, изпълнено по проекта.