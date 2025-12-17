ИЗПРАТИ НОВИНА
Намериха кусури на новоремонтираната улица "Славянска"
Автор: Диана Бикова 10:45Коментари (0)627
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Дни преди окончателното завършване на реконструкцията на улица "Славянска" в пловдивския район "Източен" намериха кусури на озеленяването, изпълнено по проекта. Гражданин твърди, че има сериозни разминавания между одобрения проект и реалното изпълнение на обекта. Ето какво пише до Plovdiv24.bg:

"Уважаеми дами и господа. Обръщам се към вас с молба за журналистическа проверка и публичност относно изпълнението на ремонта на ул. "Славянска“ в гр. Пловдив, поради сериозни разминавания между одобрения проект и реалното изпълнение на обекта.

Неспазване на одобрен проект 

По наличните и публично достъпни проектни материали за ремонта на ул. "Славянска“ е заложен конкретен тип растителност и озеленяване. Към момента на изпълнение обаче се засажда съвсем различен вид растителност, която не отговаря на проектните параметри.

Възниква въпросът: Кой и на какво основание е променил проектното решение? Извършена ли е официална проектна промяна? Ако няма такава – не представлява ли това нарушение, което подлежи на проверка от компетентните органи, включително прокуратурата?

Подходящ ли е избраният тип растителност за градска среда

По време на ремонта се залага основно на иглолистна растителност, вместо по-подходяща за градска среда едроразмерна широколистна. Специалисти по градска екология нееднократно са посочвали, че: широколистните дървета осигуряват по-добра сянка, намаляват градските топлинни острови, филтрират по-ефективно фини прахови частици.

Поставяме въпроса:

На каква експертна оценка е базиран изборът на иглолистна растителност в гъсто населена градска зона?

Политическо или лично решение вместо експертно планиране 

В публичното пространство циркулира информация, че кметът на гр. Пловдив лично настоява в целия град да се залага дървесен вид тип "пиния“, с мотива градът да придобие "италианска визия“.

Ако това е вярно, възникват сериозни въпроси:

Взимат ли се решенията за градското озеленяване въз основа на лични предпочитания, а не на експертни анализи?

Съобразени ли са тези решения с климатичните, екологичните и урбанистичните характеристики на Пловдив?

Проверка на Plovdiv24.bg показа, че проектът за реконструкция на "Славянска" в част "Озеленяване" е променен по настояване на гражданите, за да се засадят повече дървета. Ландшафтните архитекти са препоръчали широколистните видовете полски ясен и рустифина, както и иглолистни растителни видове. 

В съпътствата проекта документация е записано, че се премахват общо 10 дървета - девет софори и една липа. Компенсаторното залесяване включва нови 54 дървета.


