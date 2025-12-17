ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Намериха кусури на новоремонтираната улица "Славянска"
"Уважаеми дами и господа. Обръщам се към вас с молба за журналистическа проверка и публичност относно изпълнението на ремонта на ул. "Славянска“ в гр. Пловдив, поради сериозни разминавания между одобрения проект и реалното изпълнение на обекта.
Неспазване на одобрен проект
По наличните и публично достъпни проектни материали за ремонта на ул. "Славянска“ е заложен конкретен тип растителност и озеленяване. Към момента на изпълнение обаче се засажда съвсем различен вид растителност, която не отговаря на проектните параметри.
Възниква въпросът: Кой и на какво основание е променил проектното решение? Извършена ли е официална проектна промяна? Ако няма такава – не представлява ли това нарушение, което подлежи на проверка от компетентните органи, включително прокуратурата?
Подходящ ли е избраният тип растителност за градска среда
По време на ремонта се залага основно на иглолистна растителност, вместо по-подходяща за градска среда едроразмерна широколистна. Специалисти по градска екология нееднократно са посочвали, че: широколистните дървета осигуряват по-добра сянка, намаляват градските топлинни острови, филтрират по-ефективно фини прахови частици.
Поставяме въпроса:
На каква експертна оценка е базиран изборът на иглолистна растителност в гъсто населена градска зона?
Политическо или лично решение вместо експертно планиране
В публичното пространство циркулира информация, че кметът на гр. Пловдив лично настоява в целия град да се залага дървесен вид тип "пиния“, с мотива градът да придобие "италианска визия“.
Ако това е вярно, възникват сериозни въпроси:
Взимат ли се решенията за градското озеленяване въз основа на лични предпочитания, а не на експертни анализи?
Съобразени ли са тези решения с климатичните, екологичните и урбанистичните характеристики на Пловдив?
Проверка на Plovdiv24.bg показа, че проектът за реконструкция на "Славянска" в част "Озеленяване" е променен по настояване на гражданите, за да се засадят повече дървета. Ландшафтните архитекти са препоръчали широколистните видовете полски ясен и рустифина, както и иглолистни растителни видове.
В съпътствата проекта документация е записано, че се премахват общо 10 дървета - девет софори и една липа. Компенсаторното залесяване включва нови 54 дървета.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 324
|предишна страница [ 1/54 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Интересен автомобил обикаля улиците на Пловдив
22:45 / 16.12.2025
Важно за родителите, чиито деца ще тръгват на ясли и градини
17:14 / 16.12.2025
Община Пловдив отхвърли обвиненията на ПП-ДБ
16:08 / 16.12.2025
Най-голямата болница в Пловдив и България - с 16 милиона лева печ...
15:51 / 16.12.2025
Дядо Коледа пристигна на летище "Пловдив" с хубава Снежанка
13:48 / 16.12.2025
11 хотела в Пловдив са на топ ниво
13:36 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS