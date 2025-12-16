© Ремонтът на улица "Славянска" е на финален етап и се очаква да бъде завършена в срок, съобщи в интервю за Plovdiv24.bg кметът на район "Източен" Емил Русинов.



"Става прекрасна улица, с много озеленяване, с напоителна система, с ново осветление, нови растителни видове. Ще се обособи като една хубава артерия за преминаване, имайки предвид, че е успоредна на бул. "Санкт Петербург" и като цяло ще олекоти трафика в района" - обясни районният кмет.



Ремонтираният участък е от бул. "Източен" до ул. "Лев Толстой". Освен новите водопровод, канализация и кабелна мрежа, са обновени тротоарите и са монтирани новите улични лампи. Днес ще бъдат засадени последните 15 дървета от всички 54 броя, каза за медията ни инж. Цанко Драгиев, управител на фирмата изпълнител на обекта "Драгиев и ко".



До края на настоящата седмица ще се направят оставащите дребни довършителни работи, сред които почистването. Така още в навечерието на Коледа жителите на микроквартала ще се радват на новата си придобивка.



