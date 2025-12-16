ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Готова е и вече е без паваж!
"Става прекрасна улица, с много озеленяване, с напоителна система, с ново осветление, нови растителни видове. Ще се обособи като една хубава артерия за преминаване, имайки предвид, че е успоредна на бул. "Санкт Петербург" и като цяло ще олекоти трафика в района" - обясни районният кмет.
Ремонтираният участък е от бул. "Източен" до ул. "Лев Толстой". Освен новите водопровод, канализация и кабелна мрежа, са обновени тротоарите и са монтирани новите улични лампи. Днес ще бъдат засадени последните 15 дървета от всички 54 броя, каза за медията ни инж. Цанко Драгиев, управител на фирмата изпълнител на обекта "Драгиев и ко".
До края на настоящата седмица ще се направят оставащите дребни довършителни работи, сред които почистването. Така още в навечерието на Коледа жителите на микроквартала ще се радват на новата си придобивка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 323
|предишна страница [ 1/54 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 24 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
7 години затвор за Стойко след тежък побой и смърт на Живко
09:29 / 16.12.2025
Пловдив е един от най-студените градове тази сутрин
08:33 / 16.12.2025
Драматичен театър Пловдив с престижно международно отличие
08:15 / 16.12.2025
Завърши най-бавният ремонт в Пловдив, днес пускат автомобилите
06:00 / 16.12.2025
Евтини мебели пускат в Пловдив
18:00 / 15.12.2025
Съседи се биха в Пловдив - трима срещу един
17:55 / 15.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS