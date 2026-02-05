ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обявиха наново поръчката за камери за зоните с ниски емисии в Пловдив
Сега градската администрация стартира идентична обществена поръчка на стойност 143 913,33 евро без ДДС. Възложителят определя следните параметри за отделните дейности: проектиране - 13 779,32 евро без ДДС (16 535,18 евро с ДДС); авторски надзор - 3582,62 евро без ДДС (4299,15 евро с ДДС); строително-монтажни работи - 126 551,39 евро без ДДС (151 861,66 евро с ДДС). За проектиране максималният срок е 30 календарни изпълнение на първите две дейности дни, а за строителството - 60 календарни дни. Прогнозният срок за изпълнение на дейностите е 1 март 2026 - 31 декември 2026 г.
Процедурата е за събиране на оферти с обява за изготвяне на технически проект за монтаж на стълбове за поставяне на камери за осъществяване на автоматизиран контрол на навлизане и движение на моторни превозни средства в зоните с ниски емисии на вредни вещества на територията на Община Пловдив, изготвяне на технически проект за електрозахранването им след становище от "Електроразпределение Юг" АД и извършване на строително-монтажните работи. Крайният срок за подаване е 09 февруари 2026 г. включително, а на следващия ден ще бъдат отворени предложенията, предава Plovdiv24.bg.
Основната цел на процедурата е подобряване на качеството на атмосферния въздух на Пловдив чрез намаляване на нивата на азотен диоксид и фини прахови частици от транспорт. Намерението ще бъде постигнато чрез изграждане и въвеждане на зони с ниски емисии от транспорт на територията на община Пловдив.
Забраната за влизане на стари коли в централната градска част на Пловдив бе приета с решение на Общинския съвет през септември 2025 г. Тогава беше одобрена Наредбата за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух в Пловдив. С нея се създават две зони - малък ринг и голям ринг, в които ще е забранено движението на определени автомобили съответно от 1 октомври 2026 г. и 1 октомври 2028 г.
Малкият ринг включва пространството между булевардите "Руски", "Христо Ботев", "Цар Борис III Обединител" и " Шести септември". Забраната влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и ще важи само през зимния период до 30 април за автомобили с екологична група 1 и с бензинови двигатели и за групите 1 и 2 за дизелови.
Големият ринг обхваща територията между булевардите "Христо Ботев", "Копривщица", "България" и "Източен". Забраната ще влезе в сила от 1 октомври 2028 г., само за зимния период до 30 април всяка следваща година. Ще важи за коли от 1-ва и 2-ра екогрупи на бензин и за 1, 2 и 3-та дизел. В целия град ще е забранено отоплението с твърдо гориво.
Според текста на документа зоните ще бъдат сигнализирани с пътни знаци, табели, както и с пътни знаци и/или електронни табла с променящо се съдържание, изписани на български и на английски език, чрез които на водачите на МПС се указват въведените ограничения и/или забрани.
Право за навлизане и движение в определените зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за автомобилите, независимо от екологичната група на МПС, имат хората - ползватели от домакинството, собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните с ниски емисии на вредни вещества, с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.
Гражданите с право се включват в електронна база данни на Община Пловдив и получават пропуск за една година.
