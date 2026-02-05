Обявиха наново поръчката за камери за зоните с ниски емисии в Пловдив

© Община Пловдив обяви нова поръчка на инженеринг за проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за изграждане на стълбове за автоматизиран контрол чрез камери в зоните с ниски емисии за навлизане и движение на моторни превозни средства на вредни вещества на територията на общината. Предишната процедура беше спряна заради нарушения, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена.



Сега градската администрация стартира идентична обществена поръчка на стойност 143 913,33 евро без ДДС. Възложителят определя следните параметри за отделните дейности: проектиране - 13 779,32 евро без ДДС (16 535,18 евро с ДДС); авторски надзор - 3582,62 евро без ДДС (4299,15 евро с ДДС); строително-монтажни работи - 126 551,39 евро без ДДС (151 861,66 евро с ДДС). За проектиране максималният срок е 30 календарни изпълнение на първите две дейности дни, а за строителството - 60 календарни дни. Прогнозният срок за изпълнение на дейностите е 1 март 2026 - 31 декември 2026 г.



Процедурата е за събиране на оферти с обява за изготвяне на технически проект за монтаж на стълбове за поставяне на камери за осъществяване на автоматизиран контрол на навлизане и движение на моторни превозни средства в зоните с ниски емисии на вредни вещества на територията на Община Пловдив, изготвяне на технически проект за електрозахранването им след становище от "Електроразпределение Юг" АД и извършване на строително-монтажните работи. Крайният срок за подаване е 09 февруари 2026 г. включително, а на следващия ден ще бъдат отворени предложенията, предава Plovdiv24.bg.



Основната цел на процедурата е подобряване на качеството на атмосферния въздух на Пловдив чрез намаляване на нивата на азотен диоксид и фини прахови частици от транспорт. Намерението ще бъде постигнато чрез изграждане и въвеждане на зони с ниски емисии от транспорт на територията на община Пловдив.



Забраната за влизане на стари коли в централната градска част на Пловдив бе приета с решение на Общинския съвет през септември 2025 г. Тогава беше одобрена Наредбата за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух в Пловдив. С нея се създават две зони - малък ринг и голям ринг, в които ще е забранено движението на определени автомобили съответно от 1 октомври 2026 г. и 1 октомври 2028 г.



Малкият ринг включва пространството между булевардите "Руски", "Христо Ботев", "Цар Борис III Обединител" и " Шести септември". Забраната влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и ще важи само през зимния период до 30 април за автомобили с екологична група 1 и с бензинови двигатели и за групите 1 и 2 за дизелови.



Големият ринг обхваща територията между булевардите "Христо Ботев", "Копривщица", "България" и "Източен". Забраната ще влезе в сила от 1 октомври 2028 г., само за зимния период до 30 април всяка следваща година. Ще важи за коли от 1-ва и 2-ра екогрупи на бензин и за 1, 2 и 3-та дизел. В целия град ще е забранено отоплението с твърдо гориво.



Според текста на документа зоните ще бъдат сигнализирани с пътни знаци, табели, както и с пътни знаци и/или електронни табла с променящо се съдържание, изписани на български и на английски език, чрез които на водачите на МПС се указват въведените ограничения и/или забрани.



Право за навлизане и движение в определените зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за автомобилите, независимо от екологичната група на МПС, имат хората - ползватели от домакинството, собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните с ниски емисии на вредни вещества, с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.



Гражданите с право се включват в електронна база данни на Община Пловдив и получават пропуск за една година.