Спряха поръчката за слагане на камери за зоните с ниски емисии в Пловдив

© Община Пловдив спря обществената поръчка за изграждане на стълбове за ограничен достъп на стари коли до централната градска част три дни преди обявяването на участниците в процедурата. Причината е, че са установени нарушения, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена.



Става въпрос за това, че е обявена като "събиране на оферти с обява", но заради високата прогнозна стойност е трябвало да бъде възложена чрез процедура "публично състезание". Отстраняването на това нарушение е възможно единствено чрез промяна на вида процедура, което би довело до съществено изменение на условията на възлагане и на правната рамка, при която е открита процедурата, поради което същата следва да бъде прекратена, пише в мотивите за спирането, предава Plovdiv24.bg.



Поръчката с предмет "Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изграждане на стълбове за автоматизиран контрол чрез камери в зоните с ниски емисии (ЗНЕ) за навлизане и движение на моторни превозни средства на вредни вещества на територията на Община Пловдив" е на стойност 172 695,99 евро без ДДС. Към кандидатите бе поставено изискване да имат професионална квалификация и практически опит в областта на проектиране на електро захранване и монтаж на стълбове за поставяне на камери за осъществяване на автоматизиран контрол за навлизане и движение на моторни превозни средства в зоните с ниски емисии на вредни вещества на територията на Община Пловдив.



Основната цел на поръчката е постигане на подобрение в качеството на атмосферния въздух на Пловдив - град с установено нарушено качество на атмосферния въздух за периода 2017-2021 г., чрез намаляване на нивата на азотен диоксид и фини прахови частици от транспорт. Това ще бъде постигнато чрез изграждане и въвеждане на зони с ниски емисии от транспорт на територията на общината, регламентирано от специализиран нормативен документ.



Забраната за влизане на стари коли в централната градска част на Пловдив бе приета с решение на Общинския съвет през септември 2025 г. Тогава беше одобрена Наредбата за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух в Пловдив. С нея се създават две зони - малък ринг и голям ринг, в които ще е забранено движението на определени автомобили съответно от 1 октомври 2026 г. и 1 октомври 2028 г.



Малкият ринг включва пространството между булевардите "Руски", "Христо Ботев", "Цар Борис III Обединител" и " Шести септември". Забраната влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и ще важи само през зимния период до 30 април за автомобили с екологична група 1 и с бензинови двигатели и за групите 1 и 2 за дизелови.



Големият ринг обхваща територията между булевардите "Христо Ботев", "Копривщица", "България" и "Източен". Забраната ще влезе в сила от 1 октомври 2028 г., само за зимния период до 30 април всяка следваща година. Ще важи за коли от 1-ва и 2-ра екогрупи на бензин и за 1, 2 и 3-та дизел. В целия град ще е забранено отоплението с твърдо гориво.



Според текста на документа зоните ще бъдат сигнализирани с пътни знаци, табели, както и с пътни знаци и/или електронни табла с променящо се съдържание, изписани на български и на английски език, чрез които на водачите на МПС се указват въведените ограничения и/или забрани.



Право за навлизане и движение в определените зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за автомобилите, независимо от екологичната група на МПС, имат хората - ползватели от домакинството, собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните с ниски емисии на вредни вещества, с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.



Гражданите с право се включват в електронна база данни на Община Пловдив и получават пропуск за една година.