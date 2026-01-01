ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Обратното броене за старите трошки в центъра на Пловдив започна
Малкият ринг включва пространството между булевардите "Руски", "Христо Ботев", "Цар Борис III Обединител" и " Шести септември". Забраната влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и ще важи само през зимния период до 30 април за автомобили с екологична група 1 и с бензинови двигатели и за групите 1 и 2 за дизелови.
Големият ринг обхваща територията между булевардите "Христо Ботев", "Копривщица", "България" и "Източен". Забраната ще влезе в сила от 1 октомври 2028 г., само за зимния период до 30 април всяка следваща година. Ще важи за коли от 1-ва и 2-ра екогрупи на бензин и за 1, 2 и 3-та дизел. В целия град ще е забранено отоплението с твърдо гориво.
Зоните ще бъдат сигнализирани с пътни знаци, табели, както и с пътни знаци и/или електронни табла с променящо се съдържание, изписани на български и на английски език, чрез които на водачите на МПС се указват въведените ограничения и/или забрани.
Контролът по нарушенията на превозните средства ще се осъществява чрез постоянно, денонощно видеонаблюдение с общински автоматизирани технически средства и системи. Записите от нарушенията ще се съхраняват три месеца. Административно наказание се налага на собственика на моторното превозно средство, на лицето собственик на недвижимия имот или наемателя.
Ето затова сега община Пловдив пуска обществена поръчка за близо 2 280 000 евро за доставка, внедряване и поддръжка на хардуерно оборудване и софтуер за осъществяване на автоматизиран контрол на навлизане и движение на моторни превозни средства в зоните с ниски емисии на вредни вещества. Не е осигурено финансиране, затова договорът е с отложено изпълнение.
ЗОП-ът е разделен на няколко дейности:
- Дейност 1 Изготвяне на бизнес анализ;
- Дейност 2 Изграждане на централната компонента, включваща изграждане на ИТ инфраструктура и предоставяне и инсталиране на софтуерни лицензи;
- Дейност 3 Разработка, доставка, интеграция и пускане в експлоатация на софтуер/система за осъществяване на автоматизиран контрол;
- Дейност 4 Изграждане на видеонаблюдение за нуждите на системата;
- Дейност 5 Обучение;
- Дейност 6 Поддръжка на системата за автоматизиран контрол;
За всяка една от тях има и различен срок за реализиране
Крайният срок за подаване на заявления за участие в този ЗОП е 29 януари.
В същото време община Пловдив пуска и втора обществена поръчка за 102 000 евро комуникационна кампания за популяризиране на ползите от въвеждане на зоните с ниски емисии и информиране на пловдивчани, а и гостите на града.
Кампанията включва дейности:
- Изработване, доставка и монтаж на пана;
- Кратки рекламно-информационни спотове по водещи национални и регионални радиостанции;
- Създаване и излъчването на кратки информационни клипове и съобщения;
- Публикации в социални медии и други интернет медии и портали;
- Създаване на подстраница към официалната интернет страница на Община Пловдив;
- Публикации в печатни медии
За целта трябва да се изработят рекламни визии, спотове, пана, клипове, банер реклами, публикации в страницата на община Пловдив и други в социалните мрежи (напр. Facebook, Instagram,), включваща актуална информация, инфографики и визии, както и спонсорирани публикации за целево достигане до водачи на МПС гости и жители на Община Пловдив.
Срокът за участие в ЗОП-а е 26 януари.
Възложител и на двете поръчки от името на кмета Костадин Димитров е Иван Стоянов, ресорният заместник-кмет “Екология и здравеопазване".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 489
|предишна страница [ 1/82 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивската пожарна: Беше живот срещу живот
10:07 / 01.01.2026
Изграждат "Фонд за местни инициативи" на Пловдив, дават пари за р...
08:15 / 01.01.2026
Със 100 точки класираха единствения участник в ЗОП за 194 000 евр...
07:55 / 01.01.2026
Втори опит за продажба на апетитен терен в Пловдив, цената падна
07:40 / 01.01.2026
Бутат няколко къщи заради пробива под Гарата, обезщетяват собстве...
07:30 / 01.01.2026
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през септември...
05:10 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Казаха кога през януари се очаква много сняг
15:01 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS