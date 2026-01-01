Обратното броене за старите трошки в центъра на Пловдив започна

© Две нови обществени поръчки продължават започналия вече процес на ограничаване на движение на старите автомобили в центъра на Пловдив, информира Plovdiv24.bg. Припомняме, че общинският съвет взе решение за намаляване на замърсяването в центъра на града от автомобилни газове, като съкрати движението на по-старите автомобили, като изключение ще се направи само за живущите в двата определени за целта ринга:



Малкият ринг включва пространството между булевардите "Руски", "Христо Ботев", "Цар Борис III Обединител" и " Шести септември". Забраната влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и ще важи само през зимния период до 30 април за автомобили с екологична група 1 и с бензинови двигатели и за групите 1 и 2 за дизелови.



Големият ринг обхваща територията между булевардите "Христо Ботев", "Копривщица", "България" и "Източен". Забраната ще влезе в сила от 1 октомври 2028 г., само за зимния период до 30 април всяка следваща година. Ще важи за коли от 1-ва и 2-ра екогрупи на бензин и за 1, 2 и 3-та дизел. В целия град ще е забранено отоплението с твърдо гориво.



Зоните ще бъдат сигнализирани с пътни знаци, табели, както и с пътни знаци и/или електронни табла с променящо се съдържание, изписани на български и на английски език, чрез които на водачите на МПС се указват въведените ограничения и/или забрани.



Контролът по нарушенията на превозните средства ще се осъществява чрез постоянно, денонощно видеонаблюдение с общински автоматизирани технически средства и системи. Записите от нарушенията ще се съхраняват три месеца. Административно наказание се налага на собственика на моторното превозно средство, на лицето собственик на недвижимия имот или наемателя.



Ето затова сега община Пловдив пуска обществена поръчка за близо 2 280 000 евро за доставка, внедряване и поддръжка на хардуерно оборудване и софтуер за осъществяване на автоматизиран контрол на навлизане и движение на моторни превозни средства в зоните с ниски емисии на вредни вещества. Не е осигурено финансиране, затова договорът е с отложено изпълнение.



ЗОП-ът е разделен на няколко дейности:



- Дейност 1 Изготвяне на бизнес анализ;



- Дейност 2 Изграждане на централната компонента, включваща изграждане на ИТ инфраструктура и предоставяне и инсталиране на софтуерни лицензи;



- Дейност 3 Разработка, доставка, интеграция и пускане в експлоатация на софтуер/система за осъществяване на автоматизиран контрол;



- Дейност 4 Изграждане на видеонаблюдение за нуждите на системата;



- Дейност 5 Обучение;



- Дейност 6 Поддръжка на системата за автоматизиран контрол;



За всяка една от тях има и различен срок за реализиране



Крайният срок за подаване на заявления за участие в този ЗОП е 29 януари.



В същото време община Пловдив пуска и втора обществена поръчка за 102 000 евро комуникационна кампания за популяризиране на ползите от въвеждане на зоните с ниски емисии и информиране на пловдивчани, а и гостите на града.



Кампанията включва дейности:



- Изработване, доставка и монтаж на пана;



- Кратки рекламно-информационни спотове по водещи национални и регионални радиостанции;



- Създаване и излъчването на кратки информационни клипове и съобщения;



- Публикации в социални медии и други интернет медии и портали;



- Създаване на подстраница към официалната интернет страница на Община Пловдив;



- Публикации в печатни медии



За целта трябва да се изработят рекламни визии, спотове, пана, клипове, банер реклами, публикации в страницата на община Пловдив и други в социалните мрежи (напр. Facebook, Instagram,), включваща актуална информация, инфографики и визии, както и спонсорирани публикации за целево достигане до водачи на МПС гости и жители на Община Пловдив.



Срокът за участие в ЗОП-а е 26 януари.​​​​​​​



Възложител и на двете поръчки от името на кмета Костадин Димитров е Иван Стоянов, ресорният заместник-кмет “Екология и здравеопазване".