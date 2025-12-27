ИЗПРАТИ НОВИНА
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през април
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:00
©
В последните дни на 2025 година да погледнем назад към събитията, които са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Вече се превърна в традиция Plovdiv24.bg да подготвя обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Пловдив през годината.

Ето и най-горещите събития, които се случиха в Пловдив през април:

КАТ, АПИ, ДАИ, НАП и "Митници" със спецакция до Пловдив

Хей, глупако, здравей!

Уволниха безскрупулен кондуктор от градския транспорт в Пловдив

Арх. Пройкова: Стените на "Рахат тепе" не са по мой проект

Общински съветник: Зингаревич ще се дърпа до последно! Ботевистите не искат Платеци, Чуквовци, Онуфрита и всякаква друга бездарна сган

Само човек с тежко провинциално възпитание може да причини този кич на Пловдив

Питат кмета за наводнените булеварди в Пловдив

Грозна гледка, сътворена от ученички. Пловдивчанин: Като издънени печки

Баня "Орта мезар" вече е общинска собственост

Дойде редът и на кино "Космос"

Тотев: Първо да ударим билбордовете, крещящи в лицата ни "Пловдив е град на чалгата"

Първо събитие в зоологическата градина в Пловдив след повече от 15 години

Зингаревич се оттегля от Ботев, кампанията по продажба на акции е неуспешна

"Болест на Хънтингтън" и нагли адвокати не спасиха бизнесмена, убил двама младежи до Пловдив

"Бедна" бивша общинарка строи масивна сграда в центъра на Пловдив

Община Пловдив: Има много доказателства за секс тормоза в тази детска градина

Момченце се прибра само вкъщи от детска градина в Пловдив, без госпожите да разберат

Пловдивчанин: Безумие!

Ексклузивно: Владимир Темелков: Оставка на всички в БФС! Няма да допусна гавра с Марица и Пловдив, сезирам УЕФА и Европрокуратурата

Опитаха да заровят с пясък колата на шофьорка заради начина, по който паркира

Нови 12 класни стаи за 300 деца на Пловдив

Нов трус в община Пловдив, валят оставки!

Ерол Садъков: Няма мотиви за уволнението ми, подозирам "Тикси"


