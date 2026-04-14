Няма развитие по случая с открития разчленен труп в контейнер в жк "Тракия". Работи се усилено за установяване на самоличността на жертвата, както и самоличността на извършителя, съобщиха за Plovdiv24.bg от полицията.

По непотвърдена информация се касае за мъж. От Съдебна медицина също работят активно за установяване на самоличността на убития.

Окръжна прокуратура Пловдив образува досъдебно производство и все още извършва действия по разследването.

Както Plovdiv24.bg писа, сигналът за разчленения труп е постъпил в полицията на 8 април. Тялото е било нарязано и сложено в няколко найлонови чувала. Останките са намерени в контейнер за битови отпадъци между блок 27 и 28 на улица "Георги Данчов", която води към парк "Лаута". Районът бе отцепена от полицаите за пешеходци и леки автомобили.

На страшната гледка е попаднал клошар, който ровел в контейнерите за находки. Видял черни чували, в които били сложени различни части от човешкото тяло. В единия имало крайници, в другите били главата и торса.