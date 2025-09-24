Нарушител, вече санкциониран за незаконни отпадъци, причини пожара, който обгази части от Пловдив

© Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) се самосезира след медийни публикации за пожар, възникнал на 22 септември през нощта в Южната индустриална зона на Пловдив, при който гъст дим и неприятна миризма обгазиха части от града.



На следващата сутрин екип на инспекцията извърши извънредна проверка на място, в присъствието на наемателя на замърсените имоти – единият частна собственост, а другият – държавна частна собственост. Установено е, че на площ над 3 декара са струпани различни видове отпадъци – строителни, пластмаси, изолационни плоскости, опаковки, битови и едрогабаритни отпадъци. Част от тях са били обхванати от пожара, който е потушен от екипи на Пожарна безопасност и защита на населението.



При проверката е изяснено, че наемателят съхранява отпадъци в частния имот без необходимия разрешителен документ за дейности с отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), извършвайки нерегламентирано третиране. В съседния държавен имот инспекторите констатираха четири контейнера тип "лодка“, пълни с аналогични смесени строителни отпадъци.



РИОСВ – Пловдив е издала задължителни предписания на наемателя да почисти замърсените терени в срок до 10 октомври 2025 г. и да не допуска повторно нерегламентирано съхранение. Изпълнението на предписанията ще бъде стриктно проследено.



Нарушителят е известен на екоинспекцията с други сериозни нарушения на Закона за управление на отпадъците през тази година, за които вече е санкциониран. Всички случаи са докладвани на Прокуратурата и полицията.