ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Нарушител, вече санкциониран за незаконни отпадъци, причини пожара, който обгази части от Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:16Коментари (0)456
©
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) се самосезира след медийни публикации за пожар, възникнал на 22 септември през нощта в Южната индустриална зона на Пловдив, при който гъст дим и неприятна миризма обгазиха части от града.

На следващата сутрин екип на инспекцията извърши извънредна проверка на място, в присъствието на наемателя на замърсените имоти – единият частна собственост, а другият – държавна частна собственост. Установено е, че на площ над 3 декара са струпани различни видове отпадъци – строителни, пластмаси, изолационни плоскости, опаковки, битови и едрогабаритни отпадъци. Част от тях са били обхванати от пожара, който е потушен от екипи на Пожарна безопасност и защита на населението.

При проверката е изяснено, че наемателят съхранява отпадъци в частния имот без необходимия разрешителен документ за дейности с отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), извършвайки нерегламентирано третиране. В съседния държавен имот инспекторите констатираха четири контейнера тип "лодка“, пълни с аналогични смесени строителни отпадъци.

РИОСВ – Пловдив е издала задължителни предписания на наемателя да почисти замърсените терени в срок до 10 октомври 2025 г. и да не допуска повторно нерегламентирано съхранение. Изпълнението на предписанията ще бъде стриктно проследено.

Нарушителят е известен на екоинспекцията с други сериозни нарушения на Закона за управление на отпадъците през тази година, за които вече е санкциониран. Всички случаи са докладвани на Прокуратурата и полицията.


Още по темата: общо новини по темата: 218
22.09.2025 »
21.09.2025 »
21.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
предишна страница [ 1/37 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Инфраструктурните проекти в Пловдив, които ще повишат стойността ...
20:41 / 24.09.2025
Пловдив пренебрегва един от своите символи, Бунарджика загива бав...
19:57 / 24.09.2025
Подмяна на спирателен кран остави без вода жителите на ул. "Лев Т...
19:24 / 24.09.2025
В Пловдив откриха Международния технически панаир 2025
15:56 / 24.09.2025
Пристигат първите 700 греди за Хуманитарната
16:59 / 24.09.2025
Променят маршрути на автобуси в Пловдив
13:31 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
51-ото Народно събрание
Пожари 2025
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Задържаха насилствено българина Любомир Киров в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: