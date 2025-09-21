ИЗПРАТИ НОВИНА
Вижте какви са щетите от големия пожар край Асеновград
11:50
Над 140 декара смесена гора бяха засегнати от голям пожар, който избухна вчера в асеновградското село Горнослав. Десетки огнеборци и доброволци се бориха с пламъците до късно през нощта.

По предварителни данни пожарът е засегнал над 140 дка смесена гора, лесонепригодни и обработваеми площи, както и около 15 дка борова гора. Няма нанесени щети по жилищни и помощни сгради в село Горнослав.

Фотографът Иво Данчев сподели в социалните мрежи:

"Не можах да гася, но поне помогнах малко като показах разни пътечки на екипите на пожарната и доброволците. Пак е нещо...“

Пожарникарите са продължили гасенето през цялата нощ, особено в боровата част на гората, където огънят е лумвал на различни места. Към момента ситуацията изглежда овладяна, но, както посочи началникът на операцията: "Сутрин винаги е спокойно.“ Търсенето и обезвреждането на тлеещи огнища продължава, за да се избегне повторно разгаряне на пламъците.

"Огромна благодарност на големия брой професионални пожарникари и доброволци, които ни спасяват всеки ден“, подчерта Данчев.

Той добави, че би било добре пожарната да бъде оборудвана с самолети или дронове, за да се справя с ефектите от сушата, но най-важното и икономично е просто да не се пали огън.



