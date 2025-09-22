© виж галерията Районна прокуратура-Пловдив - Териториално отделение - Асеновград, привлече като обвиняем Я.П., на 30 г., за това, че на 20.09.2025 г. в землището на с. Горнослав, обл. Пловдив, е запалил стърнище вследствие на което е предизвикал пожар в горския фонд и с деянието са причинени значителни вреди. Престъплението е квалифицирано по чл. 331, ал. 3 вр. ал. 2 от Наказателния кодекс.



На 20 септември 2025 г. Я.П. и негов роднина отишли да почистват стърнище в землището на с. Горнослав. Те събрали на едно място изсъхнали клони, листа и други отпадъци. Я.П. ги запалил, като в един момент огънят започнал да се разпространява и обхванал близки дървесни насаждения.



Вследствие на пожара са изгорели около 155 декара горски площи. След проведени интензивни оперативно-издирвателни мероприятия и извършен значителен обем от следствени действия Я.П. е бил задържан.



По досъдебното производство продължават да се извършват действия по разследването под надзора на РП-Пловдив.