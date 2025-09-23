Гъст дим и миризма на изгоряло обгази "Южен" и "Западен"!

© Plovdiv24.bg Гъсти облаци бял дим и тежка миризма на изгоряло обгърнаха части от Пловдив понеделник вечер. Жителите на районите "Южен“ и "Западен“ на Plovdiv24.bg , че около 22:30 ч. във въздуха се е носел непоносим дим, който е принудил мнозина да затворят прозорците си и да прекарат нощта при затворени врати.



От пресцентърна на пожарната в Пловдив съобщиха, че огънят е избухнал на нерегламентирано сметище за строителни отпадъци на територия от около 2 декара, разположено на границата между две електропреносни дружества в Южната индустриална зона.



По информация на пожарната, на площадката са били изсипвани контейнери със строителни отпадъци, сред които е имало и пластмаси и бои. Именно те са предизвикали силното задимяване.



Екипи на пожарната са работили на терен през цялата нощ, за да овладеят пламъците.