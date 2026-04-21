За поредна сутрин бул. "Княгиня Мария Луиза“ в Пловдив се превърна в "тапа“ за десетки шофьори. Причината не е ремонт или катастрофа, а системно нарушение – два огромни автобуса с румънска регистрация, паркирани точно пред хотел в зоната на кръстовището с ул. "Петко Д. Петков“.

За поредния случай на неправилно паркиране информира репортер на Plovdiv24.bg. Ситуацията е особено парадоксална, тъй като нарушението се случва на метри от входа на Четвърто районно управление на МВР. А във въпросния време период, в който станахме и свидетели на нарушението, премина екип патрулиращи полицаи.

Километрични опашки и блокиран десен завой

Паркираните рейсове, в които нямаше шофьори, буквално бяха "отрязали“ възможността за нормално престрояване. Дясната лента в този участък се използва за "Синя зона“, но автобусите бяха спрели извън нейните очертания – върху хоризонтална маркировка, която изрично забранява престоя.

Резултатът:

Колона от автомобили, която сутринта е стигна чак до кръстовището с бул. "Източен“. Невъзможност за маневриране на превозните средства, опитващи се да завият надясно към църквата "Света Петка“. Рискови ситуации при престрояване в последната секунда.

Хроничен проблем без решение

Plovdiv24.bg неведнъж е сигнализирал за този проблем. Вместо водачите на туристическите автобуси да използват предвидените за целта паркинги, те предпочитат да блокират една от най-натоварените артерии на Пловдив, разчитайки на липсата на санкции.