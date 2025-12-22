ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Днес я отварят, разликата е огромна, паветата ги няма
Ремонтираният участък е от бул. "Източен" до ул. "Лев Толстой". Освен новите водопровод, канализация и кабелна мрежа, са обновени тротоарите и са монтирани новите улични лампи.
Бяха засадени последните 15 дървета от всички 54 броя, каза за медията ни инж. Цанко Драгиев, управител на фирмата изпълнител на обекта "Драгиев и ко".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 326
|предишна страница [ 1/55 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Най-много клинични пътеки през 2024 г. са извършени в УМБАЛ "Св. ...
20:32 / 21.12.2025
Читател: Вземете мерки!
19:42 / 21.12.2025
Отделиха терена на зоологическата градина от парк "Отдих и култур...
19:27 / 21.12.2025
Така изглежда първият вход на Пловдив, влизайки от АМ "Тракия"
19:22 / 21.12.2025
Банкоматите в Пловдив останаха без пари
19:06 / 21.12.2025
Сериозна катастрофа в Пловдив, на място има и пожарна
13:48 / 21.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
14:29 / 20.12.2025
Николай Йорданов: Това са парите на болница "Селена", не на Ставрев
16:46 / 20.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS