Ремонтът на улица "Славянска" приключи и днес, 22 декември, в 11:30 ч. кметът Костадин Димитров на официална церемония ще открие обновената улица.



Ремонтираният участък е от бул. "Източен" до ул. "Лев Толстой". Освен новите водопровод, канализация и кабелна мрежа, са обновени тротоарите и са монтирани новите улични лампи.



Бяха засадени последните 15 дървета от всички 54 броя, каза за медията ни инж. Цанко Драгиев, управител на фирмата изпълнител на обекта "Драгиев и ко".