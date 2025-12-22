ИЗПРАТИ НОВИНА
Днес я отварят, разликата е огромна, паветата ги няма
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 00:05
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Ремонтът на улица "Славянска" приключи и днес, 22 декември, в 11:30 ч. кметът Костадин Димитров на официална церемония ще открие обновената улица. 

Ремонтираният участък е от бул. "Източен" до ул. "Лев Толстой". Освен новите водопровод, канализация и кабелна мрежа, са обновени тротоарите и са монтирани новите улични лампи.

Бяха засадени последните 15 дървета от всички 54 броя, каза за медията ни инж. Цанко Драгиев, управител на фирмата изпълнител на обекта "Драгиев и ко".


