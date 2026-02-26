анализ на възможните терени за изграждане на буферни паркинги на територията на Пловдив. Вносителите изтъкват като мотив липсата на системен подход по отношение на буферните паркинги, което се е превърнало в дефицит на местната транспорта политика.
Димитър Арнаудов припомни, че в Плана за устойчива градска мобилност (ПУГМ), за който е изхарчена сериозна сума, се предвижда мрежа от 10 буферни паркинга, защоето е определена сумата от над 13,2 милиона лева, предава Plovdiv24.bg.
"Налице са единствено предложения за решение на парче. Лесният път е да въвеждаме сини зони в центъра и да натоварим гражданите. Настояваме за пълен одит на терените - общински, частни, държавни, които са подходящи за буферни паркинги" - заяви Арнаудов.
Веселин Маневски се съгласи, че не може гражданите само да се наказват и респектират, без да им се предоставя алтернатива. Според него обаче тези буферни паркинги трябва да са свързани с електротранспорта, който да е безплатен и да свързва два различни паркинга в противоположни части на града.
Владимир Славенски посочи, че вече е входирано предложение за "бял билет", т.е. да се ползва градския транспорт без пари в дни с мръсен въздух. Припомни, че в момента се изработва Генерален план за организация на движението и се поинтересува включено ли е в заданието позициониране на буферни паркинги.
Калин Милчев поиска преди всичко да се направи отчет за изпълнението на ОУП, за да се видят къде са свободните зони. По думите му, освен буферни паркинги трябва да има система от автогари, една от които международна, в покрайнините на града.
Според Димитър Колев по-скоро трябва да се работи в посока изграждане на многоетажни паркинги и да се възложи на районните кметове да започнат да проектират такива.
Заместник-кметът по транспорт Николай Душков обяви, че предложението за буферните паркинги е включено в заданието за изработване на Генералния план за организация на движение.
Кметът Костадин Димитров посочи, че администрацията работи за изграждане на многоетажен паркинг на ул. "4 януари" до Хуманитарната гимназия. За него вече е получено позволение от МОН, чака се решение и от МК - НИНКН. Припомни, че преди няколко години на "Пещерско шосе" е изграден многоетажен паркинг и в момента е в процедура съоръжение в жр "Тракия".
В понеделник предстои среща на кмета с представители на НКЖИ, на която ще се обсъжда изграждането на автогарата до централна гара.
В крайна сметка съветниците не подкрепиха предложението за изготвяне на анализ. "За" гласуваха 21 съветници, 2 се обявиха "против", 23 "въздържал се".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.