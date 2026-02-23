ИЗПРАТИ НОВИНА
Анализират възможните терени за изграждане на буферни паркинги на територията на Пловдив
Автор: Диана Бикова 08:10
© Plovdiv24.bg
Общинските съветници от "Независими за Пловдив" искат да бъде направен анализ на възможните терени за изграждане на буферни паркинги на територията на града. Мотивът за направеното предложение е липсата на системен подход по отношение на буферните паркинги, което се е превърнало в дефицит на местната транспорта политика, аргументират се вносителите, предава Plovdiv24.bg.

В различни стратегически документи и публични изявления на изпълнителната власт темата присъства, но до момента не е представен анализ с ясни и изпълними решения. Общинският съвет няма информация относно възможностите за изграждане на буферни паркинги – местоположение, капацитет, етапност на реализация и финансови параметри. Това затруднява вземането на информирани и стратегически решения в областта на градската мобилност, допълват вносителите.

Според "Независими за Пловдив" възможностите за изграждане на буферни паркинги трябва да бъдат търсени приоритетно в периферните зони на града и в близост до основните входно-изходни артерии, където е налице пряка връзка с републиканската и общинската пътна мрежа, както и потенциал за интеграция с градския и междуселищния обществен транспорт. 

Предлага се обследването да обхване имоти общинска собственост (публична или частна), включително незастроени терени, терени с отпаднала или нискоинтензивна функция, както и имоти в близост до крайни спирки на градския транспорт, жп спирки и транспортни възли, които позволяват бързо и икономически ефективно реализиране на буферни паркинги; имоти - държавна собственост, разположени в периферията на урбанизираната територия или в зони с транспортно значение, за които съществува правна възможност за управление, съвместно ползване или придобиване от общината, включително чрез  споразумения с компетентните държавни органи, частни имоти, които по местоположение, площ и достъп до транспортна инфраструктура са подходящи за изграждане на буферни паркинги, включително терени, подлежащи на отчуждаване при наличие на обществен интерес или реализируеми чрез механизми на публично-частно партньорство.

Най-важният елемент е да има информация относно ориентировъчния капацитет и тип на паркинга (наземен, подземен, многоетажен); предварителна оценка на инвестиционните разходи и възможните източници на финансиране предложение за приоритетност и етапност на реализацията.

Вносителите смятат, че предложението може да послужи за планиране на поетапно реализиране на система от буферни паркинги като част от дългосрочната транспортна политика на Община Пловдив.


20.02.2026 ПП–ДБ призовава пловдивчани да се включат в обсъждането на "белия билет" при мръсен въздух
17.02.2026 Не позволиха на фирма в Пловдив да гори трици и изрезки от мебелни
плоскости
14.02.2026 Само един участник в ЗОП-а за изграждане на стълбове за автоматизиран контрол чрез камери в зоните с ниски емисии
05.02.2026 Обявиха наново поръчката за камери за зоните с ниски емисии в Пловдив
31.01.2026 Въвеждането на "бял билет" ще е безплатно за пътниците в градския транспорт, но не и за пловдивчани
31.01.2026 Консорциум и обединение на фирми в надпревара за видеоконтрола в зоните за ниски емисии
Буферни паркинги? А градският транспорт, с който после ще трябва да се придвижваш из града къде е? Или просто има едни пари за усвояване?... :)
0
 
 
ТЕЗИ УТРЕПКИ ДА СКАЧАТ В ПЪРВИЯ КАЗАН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ОТПАДЪК
Даскала1
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 1 ч. и 11 мин.
0
 
 
Първо трябва да има буферни паргинги извън територията на града за тежкжтжварния транспорт. На територията на града трябва да се движат само превозни средства с тегло до 3,5 тона.
0
 
 
Нека първо оправят градския транспорт, буферен паркинг без градски транспорт няма смисъл.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Пловдивчанин към властите: Сложете камери!
22:04 / 22.02.2026
22:04 / 22.02.2026
Община Пловдив обяви обществена поръчка
21:35 / 22.02.2026
21:35 / 22.02.2026
Кукерско шествие променя организацията на движение в Пловдив
07:00 / 22.02.2026
07:00 / 22.02.2026
Кола блъсна човек на оживен булевард в Пловдив, там са две патрул...
16:47 / 21.02.2026
16:47 / 21.02.2026
Протест след смъртта на семейство на Околовръстното на Пловдив
20:21 / 21.02.2026
20:21 / 21.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
13:55 / 21.02.2026

Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
19:23 / 21.02.2026
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
11:59 / 21.02.2026
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
11:44 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор с рязане
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор с рязане
13:26 / 21.02.2026
