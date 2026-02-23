Анализират възможните терени за изграждане на буферни паркинги на територията на Пловдив

© Plovdiv24.bg Общинските съветници от "Независими за Пловдив" искат да бъде направен анализ на възможните терени за изграждане на буферни паркинги на територията на града. Мотивът за направеното предложение е липсата на системен подход по отношение на буферните паркинги, което се е превърнало в дефицит на местната транспорта политика, аргументират се вносителите, предава Plovdiv24.bg.



В различни стратегически документи и публични изявления на изпълнителната власт темата присъства, но до момента не е представен анализ с ясни и изпълними решения. Общинският съвет няма информация относно възможностите за изграждане на буферни паркинги – местоположение, капацитет, етапност на реализация и финансови параметри. Това затруднява вземането на информирани и стратегически решения в областта на градската мобилност, допълват вносителите.



Според "Независими за Пловдив" възможностите за изграждане на буферни паркинги трябва да бъдат търсени приоритетно в периферните зони на града и в близост до основните входно-изходни артерии, където е налице пряка връзка с републиканската и общинската пътна мрежа, както и потенциал за интеграция с градския и междуселищния обществен транспорт.



Предлага се обследването да обхване имоти общинска собственост (публична или частна), включително незастроени терени, терени с отпаднала или нискоинтензивна функция, както и имоти в близост до крайни спирки на градския транспорт, жп спирки и транспортни възли, които позволяват бързо и икономически ефективно реализиране на буферни паркинги; имоти - държавна собственост, разположени в периферията на урбанизираната територия или в зони с транспортно значение, за които съществува правна възможност за управление, съвместно ползване или придобиване от общината, включително чрез споразумения с компетентните държавни органи, частни имоти, които по местоположение, площ и достъп до транспортна инфраструктура са подходящи за изграждане на буферни паркинги, включително терени, подлежащи на отчуждаване при наличие на обществен интерес или реализируеми чрез механизми на публично-частно партньорство.



Най-важният елемент е да има информация относно ориентировъчния капацитет и тип на паркинга (наземен, подземен, многоетажен); предварителна оценка на инвестиционните разходи и възможните източници на финансиране предложение за приоритетност и етапност на реализацията.



Вносителите смятат, че предложението може да послужи за планиране на поетапно реализиране на система от буферни паркинги като част от дългосрочната транспортна политика на Община Пловдив.