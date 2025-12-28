ИЗПРАТИ НОВИНА
Зеленски пристигна в САЩ за среща с Доналд Тръмп
Автор: Елена Николова 09:46
©
Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп. Двустранните разговори са планирани да започнат днес в 15:00 ч. (американско време) в частната резиденция на Тръмп "Мар-а-Лаго" във Флорида, предава Укринформ.

Вчера Зеленски обяви състава на украинската делегация, която включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, министъра на икономиката Олексий Соболев, началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрей Хнатов, съветника в администрацията на президента Александър Бевз и първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица.

От американска страна, освен Тръмп, в преговорите ще участват неговият специален пратеник Стив Уиткоф, старши съветник и зет Джаред Кушнър и други длъжностни лица.

Президентът на Украйна ще обсъди с ръководителя на Белия дом въпросите за прекратяване на войната, гаранциите за сигурност и икономическото сътрудничество .

На срещата с Доналд Тръмп Зеленски ще повдигне, по-специално, всички въпроси, по които има разногласия в проекта за 20-точков мирен план. 

Вчера CNN написа, че европейските представители очакват положителен резултат от срещата между президентите на САЩ и Украйна, но се подготвят за непредвидени сценарии


27.12.2025 Зеленски пристигна в Канада
27.12.2025 Климов: Българите си мислят, че в Украйна има нещо тяхно и искат да си го грабнат
27.12.2025 Тръмп: Зеленски няма нищо, докато не го одобря
26.12.2025 Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 години с възможност за удължаване
21.12.2025 Умеров обяви началото на нов кръг от преговори между Украйна и САЩ в Маями
20.12.2025 Захарова към Зеленски: Спри да злоупотребяваш
Живият Нострадамус с лошо предсказание за британската монархия!
21:54 / 27.12.2025
Зеленски пристигна в Канада
20:38 / 27.12.2025
Тръмп: Зеленски няма нищо, докато не го одобря
11:42 / 27.12.2025
Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 г...
23:15 / 26.12.2025
Ужас в парижкото метро: Три жени са ранени при нападение с нож
21:26 / 26.12.2025
През 2026 новите притежатели на биткойни ще се държат различно от...
16:16 / 26.12.2025

