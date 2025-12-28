Зеленски пристигна в САЩ за среща с Доналд Тръмп

© Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп. Двустранните разговори са планирани да започнат днес в 15:00 ч. (американско време) в частната резиденция на Тръмп "Мар-а-Лаго" във Флорида, предава Укринформ.



Вчера Зеленски обяви състава на украинската делегация, която включва секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, министъра на икономиката Олексий Соболев, началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрей Хнатов, съветника в администрацията на президента Александър Бевз и първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица.



От американска страна, освен Тръмп, в преговорите ще участват неговият специален пратеник Стив Уиткоф, старши съветник и зет Джаред Кушнър и други длъжностни лица.



Президентът на Украйна ще обсъди с ръководителя на Белия дом въпросите за прекратяване на войната, гаранциите за сигурност и икономическото сътрудничество .



На срещата с Доналд Тръмп Зеленски ще повдигне, по-специално, всички въпроси, по които има разногласия в проекта за 20-точков мирен план.



Вчера CNN написа, че европейските представители очакват положителен резултат от срещата между президентите на САЩ и Украйна, но се подготвят за непредвидени сценарии