Зеленски пристигна в Канада

© Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в събота, 27 декември, в канадския град Халифакс, където се срещна с премиера на страната Марк Карни, предава Укринформ.



Посещението на Зеленски в Канада е спирка, преди визитата му в САЩ утре.



След срещата с Карни се очаква президентът да проведе телефонен разговор с лидерите на Европейския съюз. В разговорът ще участва и канадския премиер.



Зеленски ще се срещне с Тръмп в неделя във Флорида, където ще обсъди с американския президент проект от 20 точки на документа за прекратяване на войната в Украйна.



Зеленски обяви по-рано, че по пътя за Флорида ще спре в Канада, където ще проведе разговор с европейски лидери и канадския премиер.