|Зеленски пристигна в Канада
Посещението на Зеленски в Канада е спирка, преди визитата му в САЩ утре.
След срещата с Карни се очаква президентът да проведе телефонен разговор с лидерите на Европейския съюз. В разговорът ще участва и канадския премиер.
Зеленски ще се срещне с Тръмп в неделя във Флорида, където ще обсъди с американския президент проект от 20 точки на документа за прекратяване на войната в Украйна.
Зеленски обяви по-рано, че по пътя за Флорида ще спре в Канада, където ще проведе разговор с европейски лидери и канадския премиер.
