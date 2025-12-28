ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Зеленски и Тръмп ще проведат съвместен телефонен разговор с европейските лидери
График на срещата на президентите:
В 20:00 ч. ( българско време) е планирана директна среща между Зеленски и Тръмп. Очакват се официални изявления на лидерите, както и евентуални отговори на въпроси на журналисти.
В 21:00 ч. (българско време) президентите на Украйна и Съединените щати ще проведат съвместен телефонен разговор с европейските лидери.
В момента окончателният списък на участниците в преговорите от страна на ЕС все още не е известен.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4716
|предишна страница [ 1/786 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Броят на милиардерите в световен мащаб се е увеличил
17:15 / 28.12.2025
Мъжът, намушкал три жени в парижкото метро, е преместен в психиат...
15:18 / 28.12.2025
Гърция повишава пътните такси
13:39 / 28.12.2025
Нетаняху отлетя за САЩ
13:40 / 28.12.2025
The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозона...
12:18 / 28.12.2025
Блокадите на гръцките фермери продължават с пълна сила
10:34 / 28.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS