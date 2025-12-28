Зеленски и Тръмп ще проведат съвместен телефонен разговор с европейските лидери

© В неделя, 28 декември, е планиран съвместен телефонен разговор с европейските лидери като част от срещата на Володимир Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп. Това съобщи днес говорителят на украинския президент Сергий Никифоров.



График на срещата на президентите:



В 20:00 ч. ( българско време) е планирана директна среща между Зеленски и Тръмп. Очакват се официални изявления на лидерите, както и евентуални отговори на въпроси на журналисти.



В 21:00 ч. (българско време) президентите на Украйна и Съединените щати ще проведат съвместен телефонен разговор с европейските лидери.



В момента окончателният списък на участниците в преговорите от страна на ЕС все още не е известен.