Зеленски говори за референдум: Въпросът за териториите трябва да се реши от народа на Украйна

Володимир Зеленски обяви, как САЩ (според него) виждат компромисите по отношение на териториите. Според Зеленски този въпрос може да бъде решен от украинския народ. За това съобщи президентът по време на разговор с журналисти, предава 24 Канал.



Володимир Зеленски заявява, че по мнението на американската страна Украйна трябва да се оттегли от Донецка област, а Русия – да не навлиза в тези територии. "САЩ обаче не могат да обяснят кой в такъв случай ще управлява там и ще осигурява сигурността".



Лидерът на Украйна е чул предложенията на САЩ, а всъщност и на Русия, относно териториите. Той заявява, че те "определено не са в интерес на Украйна". Той също така подчертава, че всякакви решения за изтегляне на войските трябва да бъдат равностойни.



Президент Зеленски подчертава, че е малко вероятно Украйна да приеме такива предложения, но когато става въпрос за компромис, той "трябва да бъде справедлив".



"Смятам, че на този въпрос ще отговори народът на Украйна. Във формат на избори или в формат на референдум, но трябва да има позиция на народа на Украйна", добавя Зеленски.