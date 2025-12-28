ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зеленски: Много неща могат да се решат до Нова година
Всичко зависи от партньорите
"Правим всичко необходимо за мира, но дали ще има реални решения зависи от партньорите. От тези, които помагат на Украйна, и от тези, които оказват натиск върху Русия, така че руснаците да усетят последствията от собствената си агресия. Само тази седмица те са изстреляли над 2100 ударни дрона, около 800 управляеми авиобомби и 94 ракети от различни типове. Всичко е срещу нашия народ, срещу живота и всичко, което осигурява неговата нормалност - преди всичко срещу нашата енергийна инфраструктура“, посочва Зеленски.
Възстановяване на енергетиката
Зеленски подчерта, че украинските ремонтни екипи, енергийни специалисти и спасители от Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна работят ''буквално 24/7, за да защитят живота и да възстановят енергоснабдяването''.
"Но е също толкова важно санкциите срещу Русия, всички форми на политически натиск за агресия, доставката на ракети за противовъздушна отбрана на Украйна да проработят и всички ние да финализираме форматите на стъпките, които ще сложат край на тази война и ще гарантират сигурността. Именно за такива стъпки ще говорим с партньорите днес. Благодаря на всички, които помагат“, заключва държавният глава.
