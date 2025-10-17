ИЗПРАТИ НОВИНА
"Заплаши да си тръгне и отмени обяда": Тръмп е повишил глас на Путин по време на срещата в Анкоридж
Автор: Николина Александрова 19:06Коментари (0)633
©
По време на срещата на върха в Аляска на 15 август президентът на САЩ Доналд Тръмп се е надявал да постигне споразумение с президента на Русия Владимир Путин за прекратяване на войната в Украйна, но той е отхвърлил предложенията и е започнал "историческа“ лекция. Озадачен, Тръмп няколко пъти е повишил глас и е заплашвал да си тръгне. За случващото се зад кулисите на срещата между Путин и Тръмп в Анкъридж пише Financial Times, позовавайки се на няколко лица, запознати с преговорите. Според тях зад затворените врати преговорите са протекли напрегнато и тази среща е станала най-ниската точка в отношенията между президентите на САЩ и Русия, което е довело до промяна в позицията на Тръмп в полза на Украйна.

Тръмп посрещна Путин в Аляска с ръкостискане и широка усмивка, но по време на закритата част от преговорите топлотата бързо е изчезнала. Според запознати, в присъствието на няколко съветници Путин е отхвърлил предложението на САЩ за прекратяване на огъня в замяна на облекчаване на санкциите и е настоял, че войната може да бъде прекратена само при условие, че Украйна капитулира и предаде на Русия по-голямата част от територията в Донбас.

След това според източници руският президент е започнал дълга "историческа“ реч от времето на средновековните князе, като Рюрик и Ярослав Мъдри, и е споменал няколко личности, сред които хетманът от XVII век Богдан Хмелницки, за да обоснове твърденията си, че украинците и руснаците са "една нация“.


Още по темата: общо новини по темата: 4669
17.10.2025 Защо Тръмп ще се срещне с Путин в Унгария? И защо руският лидер няма да бъде арестуван
16.10.2025 Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин в Будапеща
16.10.2025 Тръмп провежда "много дълъг" разговор с Путин
12.10.2025 МТ: Синът на Песков е бил на Малдивите в месеците, когато твърдеше, че е доброволец в редиците на "Вагнер"
07.10.2025 Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие"
04.10.2025 Елена Йончева: Има три сценария за край на войната в Украйна
Още новини от Международни новини:
Бременна жена е сред жертвите на експлозията в блок в Букурещ
16:18 / 17.10.2025
"Дистригаз" за експлозията в блок в Букурещ: Екипите са установил...
15:27 / 17.10.2025
Мощна експлозия в жилищен блок в Букурещ, има жертви, а сградата ...
12:20 / 17.10.2025
Николай Кръстев: Мицкоски не разбира, че България може да бъде ад...
21:58 / 16.10.2025
Брижит Бардо е хоспитализирана
21:26 / 16.10.2025
Тръмп обяви, че ще се срещне с Путин в Будапеща
20:43 / 16.10.2025

