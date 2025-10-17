ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Заплаши да си тръгне и отмени обяда": Тръмп е повишил глас на Путин по време на срещата в Анкоридж
Тръмп посрещна Путин в Аляска с ръкостискане и широка усмивка, но по време на закритата част от преговорите топлотата бързо е изчезнала. Според запознати, в присъствието на няколко съветници Путин е отхвърлил предложението на САЩ за прекратяване на огъня в замяна на облекчаване на санкциите и е настоял, че войната може да бъде прекратена само при условие, че Украйна капитулира и предаде на Русия по-голямата част от територията в Донбас.
След това според източници руският президент е започнал дълга "историческа“ реч от времето на средновековните князе, като Рюрик и Ярослав Мъдри, и е споменал няколко личности, сред които хетманът от XVII век Богдан Хмелницки, за да обоснове твърденията си, че украинците и руснаците са "една нация“.
