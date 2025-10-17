"Заплаши да си тръгне и отмени обяда": Тръмп е повишил глас на Путин по време на срещата в Анкоридж

© По време на срещата на върха в Аляска на 15 август президентът на САЩ Доналд Тръмп се е надявал да постигне споразумение с президента на Русия Владимир Путин за прекратяване на войната в Украйна, но той е отхвърлил предложенията и е започнал "историческа“ лекция. Озадачен, Тръмп няколко пъти е повишил глас и е заплашвал да си тръгне. За случващото се зад кулисите на срещата между Путин и Тръмп в Анкъридж пише Financial Times, позовавайки се на няколко лица, запознати с преговорите. Според тях зад затворените врати преговорите са протекли напрегнато и тази среща е станала най-ниската точка в отношенията между президентите на САЩ и Русия, което е довело до промяна в позицията на Тръмп в полза на Украйна.



Тръмп посрещна Путин в Аляска с ръкостискане и широка усмивка, но по време на закритата част от преговорите топлотата бързо е изчезнала. Според запознати, в присъствието на няколко съветници Путин е отхвърлил предложението на САЩ за прекратяване на огъня в замяна на облекчаване на санкциите и е настоял, че войната може да бъде прекратена само при условие, че Украйна капитулира и предаде на Русия по-голямата част от територията в Донбас.



След това според източници руският президент е започнал дълга "историческа“ реч от времето на средновековните князе, като Рюрик и Ярослав Мъдри, и е споменал няколко личности, сред които хетманът от XVII век Богдан Хмелницки, за да обоснове твърденията си, че украинците и руснаците са "една нация“.